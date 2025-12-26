Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина завершила сбор урожая в 2025 году: страна стала вторым производителем зерна по объемам в ЕС

зерно
Украина заняла второе место в Европе по объему зерна / Depositphotos

Украинские аграрии официально завершили сбор урожая в 2025 году. Несмотря на полномасштабную войну и сложные погодные условия, аграрии собрали 57,6 млн. тонн зерновых и 17,3 млн. тонн масличных культур.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Также после завершения уборки кукурузы общий объем производства зерновых ожидается на уровне около 60 млн тонн.

Сообщается, что в рейтинге крупнейших производителей зерна Европы Украина уверенно занимает второе место. Уступая только Франции (63,1 млн тонн), украинские аграрии опережают таких игроков ЕС, как Германия и Польша, чьи урожаи составляют 45,2 и 36,5 млн тонн соответственно

В производстве кукурузы Украина является безусловным лидером: в 2025 году собрано 23,5 млн. тонн, тогда как общий объем производства этой культуры в ЕС составляет 57 млн. тонн.

За подсолнечником Украина также удерживает лидерство – 9 млн. тонн против 8,5 млн. тонн во всех странах ЕС вместе.

Украина занимает 18 позицию среди 27 стран ЕС по уровню урожайности, демонстрируя лучшие результаты за отдельные мощные аграрные государства. В частности, украинские показатели на 15% превышают результаты Испании и на 11% – Румынии.

Средняя урожайность зерновых в Украине в 2025 году составляет 5,08 т/га – всего на 14% ниже среднего показателя в странах ЕС.

В то же время ведущие европейские производители – Франция и Германия демонстрируют урожайность зерновых на 42-48% выше украинской. Этот разрыв не связан с климатическими условиями, ведь производство в этих странах сосредоточено на подобных агроклиматических широтах.

Напомним, по состоянию на конец ноября в Украине собрано 52,2 млн. тонн зерновых культур, что составляет 89% от запланированных площадей. Высокие показатели демонстрируют Хмельницкая, Черниговская и Винницкая области, тогда как сбор подсолнечника, сои и рапса почти завершен.

Автор:
Татьяна Бессараб