Україна завершила збір врожаю у 2025 році: країна стала другим виробником зерна за обсягами в ЄС

Україна посіла друге місце в Європі за обсягами зерна / Depositphotos

Українські аграрії офіційно завершили збір врожаю 2025 року. Попри повномасштабну війну та складні погодні умови, аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних культур. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Також після завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн.

Повідомляється, що у рейтингу найбільших виробників зерна Європи Україна впевнено посідає другу сходинку. Поступаючись лише Франції (63,1 млн тонн), українські аграрії випереджають таких гравців ЄС, як Німеччина та Польща, чиї врожаї становлять 45,2 та 36,5 млн тонн відповідно

У виробництві кукурудзи Україна є безумовним лідером: у 2025 році зібрано 23,5 млн тонн, тоді як загальний обсяг виробництва цієї культури в ЄС становить 57 млн тонн.

За соняшником Україна також утримує лідерство – 9 млн тонн проти 8,5 млн тонн у всіх країнах ЄС разом.

Україна посідає 18-ту позицію серед 27 країн ЄС за рівнем врожайності, демонструючи кращі результати за окремі потужні аграрні держави. Зокрема, українські показники на 15% перевищують результати Іспанії та на 11% — Румунії.

Середня врожайність зернових в Україні у 2025 році становить 5,08 т/га – лише на 14% нижче за середній показник у країнах ЄС.

Водночас провідні європейські виробники – Франція та Німеччина демонструють врожайність зернових на 42-48% вищу за українську. Цей розрив не пов’язаний із кліматичними умовами, адже виробництво в цих країнах зосереджене на схожих агрокліматичних широтах. 

Нагадаємо, станом на кінець листопада в Україні зібрано 52,2 млн тонн зернових культур, що становить 89% від запланованих площ. Найвищі показники демонструють Хмельницька, Чернігівська та Вінницька області, тоді як збір соняшнику, сої та ріпаку майже завершено.

Автор:
Тетяна Бесараб