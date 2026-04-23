Україна збільшить урожай ріпаку та соняшника: що відбувається на ринку олійних 

В Україні очікується зростання врожаю ключових олійних культур - насамперед ріпаку та соняшнику. За прогнозами аналітиків, виробництво ріпаку може збільшитися приблизно на 9%, до 3,6 млн тонн проти 3,3 млн тонн у попередньому сезоні, а соняшнику на орієнтовно 52% - до 13,7 млн тонн проти близько 9 млн тонн. Водночас остаточні результати сезону залишатимуться залежними від погодних умов.

Як пише Delo.ua, про це розповів аналітик зернового та олійного ринку УкрАгроКонсалт Максим Харченко під час міжнародної аграрної конференції BLACK SEA GRAIN. KYIV.

Прогноз врожаю олійних культур

Очікується збільшення виробництва за всіма олійним культурам в Україні, зазначив Харченко.

По соняшнику врожай може зрости до 13,7 млн тонн, завдяки кращій врожайності і більших площ. Під соєю він незначно виросте через те, що зниження площ буде компенсовано кращою врожайністю, прогнозує аналітик.

"По ріпаку в цьому сезоні були деякі нюанси щодо посівної, але загалом ми також бачимо, що урожай ріпаку зросте до 3,6 млн тонн", - сказав Харченко.

Деякі прогнози щодо врожаю здебільшого залежать більше від погодних умов. Якщо погода весною буде дуже поганою, то в УкрАгроКонсалт будуть змушені переглянути свої оцінки.

Загальний урожай зернових в Чорноморсько- Дунайському регіоні

Врожай в Чорноморсько-Дунайському регіоні залишиться на стабільному рівні, попри деяке скорочення площ, зазначив аналітик УкрАгроКонсалт.

Проте все залежить від погоди, тому що кукурудза в центральній та південній Європі дуже сильно постраждала минулого та позаминулого сезону, зауважив Харченко.

"Це не новий тренд, а вже підтвердження нової реальності. Через це виробники в Європі переходять від кукурудзи до вирощування інших культур. Водночас основними market makers у регіоні залишаються Україна та Росія, які мають стабільні посівні площі та демонструватимуть хороший урожай у цьому сезоні", — заявив аналітик.

Що стосується олійних культур, то, за його словами, очікується кращий урожай у новому сезоні завдяки підвищенній врожайності. У результаті прогнозується рекордний обсяг виробництва в Чорноморському та Дунайському регіонах, якщо оцінки справдяться і погодні умови не будуть несприятливими.

Перехідні запаси зерна в Україні можуть зрости до 13 млн тонн: ризики для ринку

У сегменті зернових очікується або зменшення виробництва, або його збереження на рівні цього року, зазначив Харченко.

Водночас ключовим фактором сезону стануть значні перехідні запаси, які накопичилися через неповністю реалізований експортний потенціал.

"Перехідні запаси зростуть із близько 4 млн тонн до майже 13 млн тонн зерна. Здебільшого це кукурудза та пшениця, однак також вищі, ніж очікувалося, запаси матимуть ячмінь і навіть горох", - прогнозує аналітик.

Існує кілька сценаріїв, за яких така ситуація може реалізуватися, зауважив Харченко.

Це один із реалістичних сценаріїв щодо запасів: ситуація може бути як гіршою, так і кращою — залежно від темпів експорту в найближчі місяці. Водночас за певних умов ці високі перехідні запаси можуть бути реалізовані за вигіднішими цінами, що теоретично може зіграти на користь українських виробників.

Це можливо у випадку, якщо ситуація навколо Ормузької протоки та на Близькому Сході залишатиметься напруженою, а також за умов погодних ризиків або проблем із врожайністю у світі. У такому разі можливий новий виток зростання цін на зернові, а отже — покращення умов для реалізації перехідних запасів у наступному сезоні, заявив Харченко.

Втім, для цього має скластися низка факторів на ринку.

Варто зазначити, що, наприклад, у США озимий урожай пшениці суттєво постраждав, і тому такий сценарій виглядає дедалі більш реалістичним, додав експерт.

Україна у 2025 році зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних культур. Так, врожай соняшника становив 9 млн тонн, а ріпаку близько 3,3 млн тонн.