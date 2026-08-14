Олійний завод на Миколаївщині планує масштабну реконструкцію: що передбачає проєкт

Підприємство "Люкс-Ойл" планує масштабну реконструкцію олійноекстракційного заводу в Миколаївській області. Проєкт передбачає зведення нових цехів потужністю до 200 тонн на добу, зерносушарок та очисних споруд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Що передбачає проєкт

Параметри нових об'єктів та обладнання передбачають:

потужність цеху рафінації та дезодорації — 200 тонн олії на добу;

п отужність цеху фасування — 90 тонн на добу;

м істкість резервуарів готової продукції — 1,4 тис. м³;

потужність зерносушильного комплексу — 4,5 МВт.

Джерелами енергії та технічними об'єктами для нового виробництва стануть:

парогенератор на зрідженому газі потужністю 500 кВт;

два твердопаливні котли, що працюватимуть на лушпинні соняшнику;

насосна станція;

градирні;

локальні очисні споруди продуктивністю 5 м³/год.

Потужність діючого олійноекстракційного заводу залишиться без змін. Підприємство зможе переробляти за добу: 1 тис. тонн насіння соняшнику, 450 тонн ріпаку та 400 тонн сої. Плановий обсяг виробництва соняшникової олії становитиме 450 тонн на добу.

Про "Люкс-Ойл"

Приватне підприємство "Люкс-Ойл" — українська сільськогосподарська компанія. Основними напрямками її діяльності є: переробка насіння соняшнику; виробництво олії; випуск тваринних жирів.

Згідно з інформацією системи YouControl, підприємство зареєстроване у жовтні 2010 року. Статутний капітал становить 7,6 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Вадим Коренда.

раніше повідомлялося, що ТОВ “Кривоозерський комбікормовий завод”, що входить до групи компаній “Оліяторг”, планує масштабне розширення олійного виробництва у Миколаївській області. Після модернізації підприємство зможе випускати до 350 тонн рослинної олії на добу