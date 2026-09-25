Станет ли Болгария новой Хорватией для украинцев после введения евро?

Болгария вошла в еврозону 1 января 2026 г., заменив болгарский лев. По фиксированному курсу 1 евро равно 1,9 лева. Для туристической отрасли это означает не просто изменение валюты, а постепенное переустройство условий для иностранных гостей, бизнеса и инвесторов. Dilo.ua попыталось выяснить, как это повлияет на цены для украинских туристов и инвесторов, для которых Болгария долгие годы была одним из самых доступных и привлекательных направлений для летнего пляжного отдыха на берегу моря.

Туризм является одним из секторов, который может получить от перехода на евро наиболее ощутимый долгосрочный эффект. Главное преимущество – упрощение расчетов для путешественников из стран еврозоны, которые больше не должны обменивать деньги на местную валюту, рассчитывать курсовую разницу или платить соответствующие комиссии.

Меньше валютных барьеров для туристов

Одним из самых очевидных изменений для туристов стал отказ от необходимости конвертировать евро в львы. Раньше иностранцу нужно было либо обменивать наличные деньги, либо пользоваться банковской картой, учитывая валютные конвертации.

Теперь цены на гостиницы, рестораны, транспорт, экскурсии и другие туристические услуги определяются непосредственно в евро. Это делает Болгарию более понятной для туристов из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и других стран валютного блока.

Для туристического бизнеса это также означает более простое ценообразование. Отели и туроператоры могут формировать предложения в той же валюте, в которой клиенты привыкли планировать расходы.

"Введение евро делает Болгарию более удобной для иностранных туристов: им больше не нужно заранее планировать обмен валюты, а цены становятся более понятными и вызывают больше доверия", – говорит в комментарии для Dilo.ua болгарский экономист и старший исследователь Института рыночной экономики Петар Ганев.

Болгарское Министерство туризма еще до перехода на евро отмечало, что единая валюта может повысить ценовую прозрачность, упростить платежи и усилить конкурентоспособность страны как туристического направления.

"В то же время сам переход на евро не гарантирует рост туристических потоков. Структурные проблемы – в частности состояние инфраструктуры, транспортная доступность и качество обслуживания – вместе с ростом цен в последние годы остаются среди факторов, которые сдерживают потенциал отрасли и сохраняют туристические потоки относительно стабильными за последние три года", – отмечает Петар Ганев.

По данным Министерства туризма Болгарии, в 2024 году туристы из стран еврозоны составляли около 30% всех иностранных посетителей страны. Следовательно, переход на евро напрямую касается значительной части международного туристического потока.

Пустые пляжи?

По данным Государственной пограничной службы Украины, за I полугодие 2026 года в Болгарию выехало только 338 украинцев. Для сравнения, в 2025 году это количество достигало 1206 украинцев (из них 763 обслуживающего персонала и 443 частных поездки). К полномасштабному вторжению в 2021 году в Болгарию с пересечением границы (преимущественно рейсовым и чартерным авиасообщением) выехало 98 318 украинцев.

Эти данные недостаточно освещают картину, поскольку границу пересекают люди не только в туристических целях. Вместе с тем на нескольких польских сайтах (поляки составляют одну из самых многочисленных групп туристов в этой стране) появлялись материалы о пляжах, резко ставших пустыми в результате ценовых скачков. В польском бизнес-издании Biznes Wprost говорится, что туристы этим летом отказываются от Болгарии из-за неоправданного подорожания товаров и услуг на порядка 30%. Соответственно, по официальным данным, подающим медиа, количество отдыхающих на пляжах снизилось на 35%.

"Бутылка пива, которая в прошлом году стоила 3,50 лева, сейчас обходится уже в 2,80 евро, то есть примерно 5,60 лева. Британская туристка, много лет подряд приезжающая в Болгарию, подсчитала, что сейчас цены примерно на 33% выше, чем год назад. едва хватает на два дня”, – передают журналисты.

В туристической фирме "Поехали с нами" в телефонном разговоре с Dilo.ua рассказали, что в этом году цены на туристические услуги в Болгарии и цены внутри страны действительно увеличились в незначительном количестве, до 10% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, количество желающих отдохнуть в этой стране с годами только увеличивается, поскольку Болгария продолжает оставаться одним из наиболее доступных направлений морского отдыха.

Пляжи Болгарии остаются заполненными, и внедрение евро не повлияло в значительной степени на поток туристов, хотя и повлекло за собой незначительное повышение цен. Фото: Wikipedia

Сделает ли евро отдых в Болгарии дороже

По свидетельству экспертов экономики, переход на евро не означает автоматического скачка стоимости туристических услуг. Курс конвертации льва в евро был зафиксирован на уровне 1,9 лева за 1 евро, поэтому само изменение валюты не предполагает девальвации или иного механизма, который автоматически увеличивал цены.

Однако риск локального удорожания существует. При переходе часть бизнесменов может округлять цены в сторону роста, в особенности в сфере услуг.

"В этом контексте повышение цен на туристические услуги не следует рассматривать как одноразовое явление, связанное с введением евро. Скорее, это часть более длительной тенденции, обусловленной рядом факторов", – рассуждает Петар Ганев.

Этот эффект уже фиксировали европейские статистические органы. По результатам анализа Eurostat после перехода на евро в Болгарии наблюдались изменения цен, связанные с округлением, в частности в сфере гостиниц, пассажирских перевозок, рекреационных и других услуг. При этом доля подобных изменений снижалась в первые месяцы после перехода.

То есть, для туриста риск заключается не столько в самом евро, сколько в возможном пересмотре цен отдельными предпринимателями.

Именно поэтому Болгария ввела механизмы контроля цен. Двойное отражение стоимости в львах и евро было обязательным с 8 августа 2025 года по 8 августа 2026 года. Государство также осуществляло мониторинг цен более чем на 100 товаров, чтобы выявлять необоснованное повышение стоимости.

Поможет ли евро привлечь больше инвестиций в туризм

Еще один потенциальный эффект касается инвестиций. Единая валюта может упростить финансовое планирование для европейских инвесторов, рассматривающих Болгарию как площадку для развития гостиниц, курортной недвижимости, ресторанов или туристической инфраструктуры.

"Для иностранного инвестора рынок становится понятнее: проще сравнивать цены и доходность с другими странами ЕС, нет вопроса о конвертации валюты. Это может дополнительно поддерживать спрос и цены", – говорит СЕО компании Anta Group, инвестор и эксперт в области международного туризма Антон Тараненко.

Исчезает необходимость постоянно учитывать валютный риск между львом и евро, что особенно важно для долгосрочных проектов.

Болгарские власти еще до присоединения к еврозоне связывали переход на единую валюту с перспективами новых инвестиций в туристическую инфраструктуру и долгосрочное развитие отрасли.

В то же время само по себе членство в еврозоне не гарантирует приток инвестиций. Для туристического бизнеса остаются важны качество инфраструктуры, транспортная доступность, состояние курортов, кадровое обеспечение, безопасность и конкурентность цен.

Опыт Хорватии как ориентир

Одним из главных примеров для Болгарии стала Хорватия, присоединившаяся к еврозоне 1 января 2023 года.

Болгарское министерство туризма изучало хорватский опыт еще до перехода страны на евро. Представители хорватских властей отмечали, что единая валюта устранила необходимость обмена денег и связанные с ним расходы, сделав поездки для туристов из стран еврозоны более удобными.

Но переносить хорватский опыт на Болгарию механически не стоит. Туристические рынки двух стран отличаются по структуре, сезонности, географии и уровню цен.

Потому, как отмечают эксперты, реальный эффект от евро для Болгарии можно будет оценить только после нескольких туристических сезонов.

Что изменится для болгарских курортов

Для популярных курортов – Варна, Бургас, Золотые пески, Солнечный берег, Несебр – евро может стать дополнительным конкурентным преимуществом на европейском рынке. Туристы из стран еврозоны получают возможность оплачивать проживание и отдых непосредственно в обычной валюте.

В то же время, это означает и большую прозрачность цен. Если раньше иностранный турист мог воспринимать болгарские цены как отдельную валютную систему, то теперь он будет напрямую сравнивать их с ценами в других странах ЕС.

Это создает двойной эффект для болгарского туристического бизнеса: евро упрощает продажу услуг иностранцам, но одновременно усиливает ценовую конкуренцию.

"Больше всего, по моему мнению, выиграют владельцы качественной недвижимости в туристических локациях, девелоперы и инвесторы, которые уже находятся на рынке. В общем, это не революция, но однозначно еще один положительный фактор для инвестиционной привлекательности Болгарии", - рассуждает Антон Тараненко.

Первые результаты: без значительных проблем для отрасли

Первые месяцы после перехода показали, что туристическая отрасль смогла адаптироваться к новой валюте без серьезных операционных проблем. В болгарском Министерстве туризма сообщали, что после введения евро существенных затруднений в туристическом секторе не наблюдалось.

"Болгария по-прежнему остается относительно недорогим туристическим направлением по сравнению с другими европейскими странами, однако ценовой разрыв существенно сократился. Следовательно, страна уже не может преимущественно полагаться на свой имидж "дешевого направления". В то же время туристическому сектору все важнее конкурировать за посетителей благодаря высокому качеству услуг и их реально.

Таким образом, основополагающий эффект от евро для туризма Болгарии, вероятно, будет накопительным. В краткосрочной перспективе туристы могут столкнуться с отдельными изменениями цен и скруглением стоимости услуг. Однако в долгосрочной перспективе главными преимуществами могут стать более простые платежи, большая прозрачность цен, снижение валютных барьеров и лучшая интеграция болгарского туристического бизнеса с европейским рынком.

Для Болгарии евро не является гарантией стремительного роста туризма. Но это новый инструмент, который может сделать страну более удобной для миллионов туристов.

"Болгария становится еще проще для европейского туриста. Но важно понимать специфику страны: морской сезон здесь достаточно короткий, особенно если сравнивать, например, с Турцией. Поэтому я бы не ожидал какого-нибудь резкого туристического бума только из-за введения евро", – отмечает Антон Тараненко.

В итоге, больше всего от перехода на единую валюту могут выиграть те сегменты болгарского туризма, которые ориентированы на иностранного клиента, работают с международными партнерами и способны предложить конкурентное качество по понятной европейской цене.

Не только евро: что реально влияет на цены в Болгарии?

По словам Петара Ганева, по росту стоимости туристических услуг в Болгарии стало устойчивой тенденцией в постпандемический период. За последние пять-шесть лет цены в отелях и ресторанах почти удвоились. Годовая инфляция в категории гостиницы и рестораны летом 2022 года превысила 20%, а летом 2024, 2025 и 2026 годов стабильно держалась в пределах 8-10%.

«Если не учитывать внешние шоки – прежде всего инфляционный всплеск 2022 года, – Болгария пережила стремительный рост заработных плат, которые за последние пять лет почти удвоились, быстрое расширение кредитования и высокий бюджетный дефицит, отражающий значительные государственные расходы, – объясняет Петарь Ганев.

Все эти факторы стимулируют внутренний спрос и оказывают дополнительное давление на цены в секторе услуг, в частности в гостиницах и ресторанах.

Вывод

Следовательно, переход Болгарии на евро вряд ли следует рассматривать как главную причину роста стоимости отдыха. Цены на туристические услуги и введение евро росли под влиянием инфляции, повышения зарплат и других расходов бизнеса. В то же время, новая валюта упрощает расчеты для иностранных туристов, делает цены более понятными и может создать дополнительные условия для привлечения инвестиций.

В долгосрочной перспективе эффект перехода на евро будет зависеть не только от валюты, но и от качества туристического продукта, инфраструктуры и конкурентности цен. Этот подход отвечает и позиции болгарского Министерства туризма, связывающего евро с упрощением платежей, большей прозрачностью цен и инвестиционными возможностями для отрасли.