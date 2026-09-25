Чи стане Болгарія новою Хорватією для українців після впровадження євро?

Болгарія увійшла до єврозони 1 січня 2026 року, замінивши болгарський лев євро за фіксованим курсом 1 євро дорівнює 1,9 лева. Для туристичної галузі це означає не просто зміну валюти, а поступову перебудову умов для іноземних гостей, бізнесу та інвесторів. Dilo.ua спробувало з’ясувати, чи як це вплине на ціни для українських туристів та інвесторів, для яких Болгарія довгі роки була одним із найбільш доступних та привабливих напрямків для літнього пляжного відпочинку на березі моря.

Туризм є одним із секторів, який потенційно може отримати від переходу на євро найбільш відчутний довгостроковий ефект. Головна перевага – спрощення розрахунків для мандрівників із країн єврозони, які більше не повинні обмінювати гроші на місцеву валюту, розраховувати курсову різницю чи сплачувати відповідні комісії.

Менше валютних бар'єрів для туристів

Однією з найочевидніших змін для туристів стала відмова від необхідності конвертувати євро в леви. Раніше іноземцю потрібно було або обмінювати готівку, або користуватися банківською карткою, враховуючи валютні конвертації.

Тепер ціни на готелі, ресторани, транспорт, екскурсії та інші туристичні послуги визначаються безпосередньо в євро. Це робить Болгарію зрозумілішою для туристів із Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Іспанії та інших країн валютного блоку.

Для туристичного бізнесу це також означає простіше ціноутворення. Готелі та туроператори можуть формувати пропозиції в тій самій валюті, в якій клієнти звикли планувати витрати.

“Запровадження євро робить Болгарію зручнішою для іноземних туристів: їм більше не потрібно заздалегідь планувати обмін валюти, а ціни стають зрозумілішими та викликають більше довіри”, – говорить у коментарі для Dilo.ua болгарський економіст та старший дослідник Інституту ринкової економіки Петар Ганев.

Болгарське Міністерство туризму ще до переходу на євро наголошувало, що єдина валюта може підвищити цінову прозорість, спростити платежі та посилити конкурентоспроможність країни як туристичного напрямку.

“Водночас сам перехід на євро не гарантує зростання туристичних потоків. Структурні проблеми – зокрема стан інфраструктури, транспортна доступність і якість обслуговування – разом зі зростанням цін останніми роками залишаються серед чинників, які стримують потенціал галузі та зберігають туристичні потоки відносно стабільними протягом останніх трьох років”, – наголошує Петар Ганев.

За даними Міністерства туризму Болгарії, у 2024 році туристи з країн єврозони становили майже 30% усіх іноземних відвідувачів країни. Відтак перехід на євро безпосередньо стосується значної частини міжнародного туристичного потоку.

Порожні пляжі?

За даними Державної прикордонної служби України, за I півріччя 2026 до Болгарії виїхало лише 338 українців. Для порівняння, у 2025 році ця кількість сягала 1206 українців (з них 763 обслуговуючого персоналу та 443 приватні поїздки). До повномасштабного вторгнення у 2021 році до Болгарії з перетином кордону (переважно рейсовим та чартерним авіасполученням) виїхало 98318 українців.

Ці дані недостатньо висвітлюють картину, оскільки кордон перетинають люди не лише у туристичних цілях. Разом із тим на кількох польських сайтах (поляки складають одну з найчисленніших груп туристів у цій країні) з’являлись матеріали про пляжі, що різко стали порожніми внаслідок цінових стрибків. У польському бізнес-виданні Biznes Wprost йдеться про те, що туристи цього літа відмовляються від Болгарії через невиправдане подорожчання товарів та послуг на порядка 30%. Відповідно, за офіційними даними, що подає медіа, кількість відпочивальників на пляжах знизилась на 35%.

“Пляшка пива, яка торік коштувала 3,50 лева, нині обходиться вже у 2,80 євро, тобто приблизно 5,60 лева.Британська туристка, яка багато років поспіль приїжджає до Болгарії, підрахувала, що нині ціни приблизно на 33% вищі, ніж рік тому. Раніше вони з чоловіком витрачали 100 левів за три дні, тоді як тепер 50 євро їм ледве вистачає на два дні”, – передають журналісти.

У туристичній фірмі “Поїхали з нами” у телефонній розмові з Dilo.ua розповіли, що цьогоріч ціни на туристичні послуги в Болгарії та ціни всередині країни дійсно збільшились у незначній кількості, до 10%, порівняно з попереднім роком. Разом із тим кількість бажаючих відпочити в цій країні з роками лише збільшується, оскільки Болгарія продовжує залишатись одним із найбільш доступних напрямків морського відпочинку.

Пляжі Болгарії залишаються заповненими, і впровадження євро не вплинуло значною мірою на потік туристів, хоч і спричинило незначне підвищення цін. Фото: Wikipedia

Чи зробить євро відпочинок у Болгарії дорожчим

За свідченням експертів економіки, перехід на євро не означає автоматичного стрибка вартості туристичних послуг. Курс конвертації лева до євро був зафіксований на рівні 1,9 лева за 1 євро, тому сама зміна валюти не передбачає девальвації чи іншого механізму, який автоматично збільшував би ціни.

Однак ризик локального подорожчання існує. Під час переходу частина підприємців може округлювати ціни в бік збільшення, особливо у сфері послуг.

“У цьому контексті підвищення цін на туристичні послуги не варто розглядати як одноразове явище, пов’язане із запровадженням євро. Радше це частина тривалішої тенденції, зумовленої низкою чинників”, – розмірковує Петар Ганев.

Цей ефект уже фіксували європейські статистичні органи. За результатами аналізу Eurostat, після переходу на євро в Болгарії спостерігалися зміни цін, пов'язані з округленням, зокрема у сфері готелів, пасажирських перевезень, рекреаційних та інших послуг. При цьому частка таких змін знижувалася у перші місяці після переходу.

Тобто для туриста ризик полягає не стільки у самому євро, скільки у можливому перегляді цін окремими підприємцями.

Саме тому Болгарія запровадила механізми контролю за цінами. Подвійне відображення вартості в левах та євро було обов'язковим із 8 серпня 2025 року до 8 серпня 2026 року. Держава також здійснювала моніторинг цін на понад 100 товарів, щоб виявляти необгрунтоване підвищення вартості.

Чи допоможе євро залучити більше інвестицій у туризм

Ще один потенційний ефект стосується інвестицій. Єдина валюта може спростити фінансове планування для європейських інвесторів, які розглядають Болгарію як майданчик для розвитку готелів, курортної нерухомості, ресторанів або туристичної інфраструктури.

“Для іноземного інвестора ринок стає зрозумілішим: простіше порівнювати ціни та дохідність з іншими країнами ЄС, немає питання конвертації валюти. Це може додатково підтримувати попит і ціни”, – говорить СЕО компанії Anta Group, інвестор та експерт у галузі міжнародного туризму Антон Тараненко.

Зникає необхідність постійно враховувати валютний ризик між левом та євро, що особливо важливо для довгострокових проєктів.

Болгарська влада ще до приєднання до єврозони пов'язувала перехід на єдину валюту з перспективами нових інвестицій у туристичну інфраструктуру та довгострокового розвитку галузі.

Водночас саме по собі членство в єврозоні не гарантує припливу інвестицій. Для туристичного бізнесу залишаються важливими якість інфраструктури, транспортна доступність, стан курортів, кадрове забезпечення, безпека та конкурентність цін.

Досвід Хорватії як орієнтир

Одним із головних прикладів для Болгарії стала Хорватія, яка приєдналася до єврозони 1 січня 2023 року.

Болгарське Міністерство туризму вивчало хорватський досвід ще до переходу країни на євро. Представники хорватської влади відзначали, що єдина валюта усунула необхідність обміну грошей та пов'язані з ним витрати, зробивши поїздки для туристів із країн єврозони зручнішими.

Проте переносити хорватський досвід на Болгарію механічно не варто. Туристичні ринки двох країн відрізняються структурою, сезонністю, географією та рівнем цін.

Тому, як наголошують експерти, реальний ефект від євро для Болгарії можна буде оцінити лише після кількох туристичних сезонів.

Що зміниться для болгарських курортів

Для популярних курортів – Варна, Бургас, Золоті піски, Сонячний берег, Несебр – євро може стати додатковою конкурентною перевагою на європейському ринку. Туристи з країн єврозони отримують можливість оплачувати проживання та відпочинок безпосередньо у звичній валюті.

Водночас це означає і більшу прозорість цін. Якщо раніше іноземний турист міг сприймати болгарські ціни як окрему валютну систему, то тепер він безпосередньо порівнюватиме їх із цінами в інших країнах ЄС.

Це створює для болгарського туристичного бізнесу подвійний ефект: євро спрощує продаж послуг іноземцям, але одночасно посилює цінову конкуренцію.

“Найбільше, на мою думку, виграють власники якісної нерухомості в туристичних локаціях, девелопери та інвестори, які вже знаходяться на ринку. Загалом це не революція, але однозначно ще один позитивний фактор для інвестиційної привабливості Болгарії”, – міркує Антон Тараненко.

Перші результати: без значних проблем для галузі

Перші місяці після переходу показали, що туристична галузь загалом змогла адаптуватися до нової валюти без серйозних операційних проблем. У болгарському Міністерстві туризму повідомляли, що після запровадження євро суттєвих труднощів у туристичному секторі не спостерігалося.

“Болгарія й надалі залишається відносно недорогим туристичним напрямком порівняно з іншими європейськими країнами, однак ціновий розрив суттєво скоротився. Відтак країна вже не може переважно покладатися на свій імідж “дешевого напрямку”. Натомість туристичному сектору дедалі важливіше конкурувати за відвідувачів завдяки високій якості послуг і їхній реальній цінності для туриста, – констатує Петар Ганев.

Таким чином, основний ефект від євро для туризму Болгарії, ймовірно, буде накопичувальним. У короткостроковій перспективі туристи можуть зіткнутися з окремими змінами цін та округленням вартості послуг. Однак у довгостроковій перспективі головними перевагами можуть стати простіші платежі, більша прозорість цін, зниження валютних бар'єрів та краща інтеграція болгарського туристичного бізнесу з європейським ринком.

Для Болгарії євро не є гарантією стрімкого зростання туризму. Але це новий інструмент, який може зробити країну більш зручною для мільйонів європейських туристів.

“Болгарія стає ще простішою для європейського туриста. Але важливо розуміти специфіку країни: морський сезон тут досить короткий, особливо якщо порівнювати, наприклад, з Туреччиною. Тому я б не очікував якогось різкого туристичного буму тільки через введення євро”, – наголошує Антон Тараненко.

У підсумку найбільше від переходу на єдину валюту можуть виграти ті сегменти болгарського туризму, які орієнтовані на іноземного клієнта, працюють із міжнародними партнерами та здатні запропонувати конкурентну якість за зрозумілою європейською ціною.

Не лише євро: що реально впливає на ціни в Болгарії?

За словами Петара Ганева, зростання вартості туристичних послуг у Болгарії стало стійкою тенденцією в постпандемічний період. За останні п’ять-шість років ціни в готелях і ресторанах майже подвоїлися. Річна інфляція в категорії “готелі та ресторани” влітку 2022 року перевищила 20%, а влітку 2024, 2025 і 2026 років стабільно трималася в межах 8–10%.

“Якщо не враховувати зовнішні шоки – передусім інфляційний сплеск 2022 року, – Болгарія пережила стрімке зростання заробітних плат, які за останні п’ять років майже подвоїлися, швидке розширення кредитування та високий бюджетний дефіцит, що відображає значні державні витрати, – пояснює Петар Ганев.

Усі ці фактори стимулюють внутрішній попит і чинять додатковий тиск на ціни в секторі послуг, зокрема в готелях і ресторанах.

Висновок

Отже, перехід Болгарії на євро навряд чи варто розглядати як головну причину зростання вартості відпочинку. Ціни на туристичні послуги й до запровадження євро зростали під впливом інфляції, підвищення зарплат та інших витрат бізнесу. Водночас нова валюта спрощує розрахунки для іноземних туристів, робить ціни більш зрозумілими та може створити додаткові умови для залучення інвестицій.

У довгостроковій перспективі ефект від переходу на євро залежатиме не лише від валюти, а й від якості туристичного продукту, інфраструктури та конкурентності цін. Цей підхід відповідає і позиції болгарського Міністерства туризму, яке пов'язує євро зі спрощенням платежів, більшою прозорістю цін та інвестиційними можливостями для галузі.