У середньому 661 євро: куди їдуть відпочивати українці влітку 2026

Напередодні літнього сезону 2026 року український туристичний ринок демонструє кардинальну зміну трендів. Попри те, що вартість автобусних турів за рік зросла в середньому на 16% до близько 661 євро, попит на цей вид відпочинку продовжує стрімко збільшуватися. Туристи дедалі частіше відмовляються від авіаподорожей на користь автобусних маршрутів до європейських курортів.

Про це Delo. ua повідомляють українські туроператори.

"Якщо у 2025 році середній чек на тур становив 571 євро, то у 2026 році він зріс до близько 661 євро", — говорить директорка компанії Join UP! Україна Ірина Мосулезна.

На старті сезону актуальні ціни за одного туриста при двомісному розміщенні розподілилися так:

Болгарія коштує від 9 750 грн,

Чорногорія — від 11 156 грн,

Туреччина — від 15 842 грн,

Греція — від 19 935 грн.

При цьому Болгарія залишається найдоступнішим напрямком, хоча минулого року аналогічні тури туди були дешевшими в середньому на 15–20%.

Тріумф європейського напрямку

Попри зростання вартості, автобусні програми залишаються одним із найдоступніших варіантів відпочинку порівняно з авіатурами. У Join UP! Україна пояснюють стабільність цього сегмента високим попитом серед сімейних туристів.

"Для багатьох родин, особливо з дітьми, автобусні тури — це зрозумілий і передбачуваний формат відпочинку, який дозволяє уникнути стресу в аеропортах і отримати доступнішу вартість подорожі", — пояснює Мосулезна.

Водночас структура попиту суттєво змінюється. Туристи поступово відмовляються від довгих переїздів на користь коротших маршрутів.

Ірина Мурсулезна зазначила, що інтерес на автобусні тури до Туреччини скоротився майже втричі порівняно з 2024 роком. Натомість найбільш динамічно зростає Болгарія, де попит практично подвоюється щороку.

"У 2025 році лише курорт Сонячний берег прийняв стільки ж туристів, скільки роком раніше припадало на всі автобусні програми разом", — наголосила директорка Join UP! Україна.

У топі також залишаються Греція та Чорногорія, які демонструють стабільне зростання.

Подібну тенденцію підтверджує і директор туристичної мережі "Поїхали з нами" Олег Кулик.

"Ми бачимо справжній бум на європейських напрямках: раннє бронювання на Болгарію зросло на 37%, Греція показала +61%, а Іспанія — +69%. Виграють саме ті напрямки, куди можна доїхати автобусом. Такі подорожі стають дедалі популярнішими, тоді як інтерес до авіатурів знижується", — говорить Кулик.

Паливні збори повернулися, але автобусні тури залишаються вигіднішими

Однією з ключових причин зміщення туристичного попиту в бік автобусних подорожей стало повернення паливних зборів на авіаринку. На тлі загострення ситуації в районі Ормузької протоки світові ціни на нафту пішли вгору, через що туроператори були змушені повернути додаткові доплати за пальне.

Як пояснює директор туристичної мережі “Поїхали з нами” Олег Кулик, для автобусних турів вплив паливних зборів залишається мінімальним — у середньому 5–15 євро з людини.

"Наприклад, для маршруту Львів — Будва додаткові витрати на пальне можуть становити близько 535 євро за рейс. У перерахунку на одного пасажира це приблизно 9–11 євро", — зазначає Кулик.

Натомість для авіаперельотів ситуація значно складніша. За словами експерта, туристам доводиться доплачувати за вже заброньовані тури в середньому від 30 до 60 євро з людини залежно від напрямку.

"Для авіаперельотів доплати значно вищі: до Анталії з Кишинева — близько 37 євро з особи, до Тівата та Салонік — 42 євро, а до Криту — близько 54 євро", — пояснює експерт.

Кулик додає, що паливні збори не є фіксованими та можуть змінюватися разом із цінами на нафту, що створює для туристів додаткову невизначеність уже після бронювання поїздки.

Попит зміщується в бік середнього та преміум-сегмента

Туроператори також фіксують зміну споживчої поведінки українців. Туристи дедалі частіше обирають дорожчі та якісніші тури, а глибина планування подорожей збільшилася до 29 днів проти 24 у 2024 році.

"Раннє бронювання — це новий стандарт, і вже 17% усіх турів купують заздалегідь, адже це дозволяє отримати преміальний відпочинок за ціною середнього", — зазначають у Join UP! Україна.

У компанії також повідомили про зростання попиту на дорогі подорожі. Напрямки на кшталт Мальдіви чи В’єтнам стають дедалі популярнішими, а туристи все частіше готові витрачати 200–250 тисяч гривень на двох і більше.

За словами представників ринку, подорожі дедалі частіше сприймаються не як розкіш, а як спосіб психологічного відновлення та «перезавантаження».