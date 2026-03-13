Через війну на Близькому Сході попит на тури впав на 20%: які напрямки подешевшали

Через загострення на Близькому Сході українці поставили раннє бронювання на паузу, а попит на тури просів щонайменше на 20%. Найбільше постраждали напрямки з пересадками через Дубай, Абу-Дабі та Доху, тоді як окремі тури подешевшали на 200–300 доларів.

Про це повідомляють Delo. ua представники туристичних агенцій.

Менеджерка турагенції "Полечу, куди хочу!" Катерина Тригуб говорить, що частина клієнтів вирішила тимчасово відкласти бронювання через невизначеність у світі.

"Близько 20% потенційних туристів взяли паузу на тиждень-півтора, щоб простежити за розвитком ситуації. Загалом попит зменшився приблизно на третину порівняно з минулим роком»" — зазначає вона.

Подібну тенденцію підтверджує і директор туристичної агенції "Поїхали з нами" Олег Кулик. Він зазначає, що лютий-березень — це традиційно активний періоді раннього бронювання, однак цього року попит нижчий. Але через події на Близькому Сході попит на відпочинок упав на понад 20%.

Закриття авіахабів Близького Сходу вдарили по екзотичним турам

Туристичні агенції зазначають, що найбільше постраждали напрямки, які залежать від пересадок у великих авіахабах Близького Сходу. Саме через закриття або обмеження роботи цих аеропортів ускладнилася логістика, що вдарило насамперед по екзотичних маршрутах.

Менеджерка агенції "Полечу, куди хочу!" Катерина Тригуб розповідає, що частина популярних країн наразі фактично випала з продажу.

"Такі країни, як ОАЕ, Оман і Катар, зараз недоступні для бронювання. Дубай, Абу-Дабі та Доха — це ключові точки пересадок на далекі напрямки. Через їх обмежену роботу суттєво впав попит на Мальдіви, Індонезію та більшість країн Азії", — пояснює вона.

У компанії Join UP! Україна підтверджують: часткове закриття повітряного простору вплинуло не лише на продажі, а й на саму логістику перельотів. Директорка компанії Ірина Мосулезна зазначає, що авіакомпанії змушені коригувати маршрути, що позначається на регулярності рейсів.

"Програма до ОАЕ наразі призупинена, а аеропорти Дубая, Шарджі та Абу-Дабі обслуговують лише спеціальні евакуаційні рейси. Через обмеження на польоти та безпекові ризики ми зосереджені насамперед на підтримці туристів і організації їхнього безпечного повернення додому", — говорить вона.

За словами Мосулезної, збої також зафіксовані у програмах до В’єтнаму, Занзібару, Мальдів та Шрі-Ланки. Через це частина туристів переорієнтовується на більш доступні напрямки з прямими рейсами або зручними стиковками через Європу.

Попит впав — ціни просіли: як війна вплинула на вартість відпочинку

Зниження попиту одразу позначилося і на вартості турів. Туристичні агенції пояснюють: події такого масштабу, зокрема війни, неминуче впливають на продажі. У періоди невизначеності, коли мандрівники беруть паузу, ціни реагують доволі швидко — ідуть вниз.

За оцінками агенції "Поїхали з нами", через спад попиту тури подешевшали приблизно на 30%. Для прикладу, тижневий відпочинок на двох у чотиризірковому готелі Rehana Sharm Resort у Шарм-ель-Шейх у лютому коштував близько 52 тис. грн, а зараз — приблизно 46 тис. грн. Подібна динаміка спостерігається і в інших готелях: у середньому пара може заощадити 200–300 доларів.

Директорка компанії Join UP! Україна Ірина Мосулезна пояснює, що вартість формується під впливом багатьох чинників — від дати поїздки до попиту на конкретний готель.

"Навіть якщо ринок демонструє зниження на 5–20%, це не означає, що всі тури подешевшали однаково — усе залежить від напрямку, періоду подорожі та рівня завантаження готелів", - зазначила Мурсулезна.

Частина туристів користується моментом і бронює відпочинок дешевше, розглядаючи це як можливість зекономити.

Паралельно змінюється географія поїздок: за словами Катерини Тригуб, дедалі частіше обирають країни Європи — зокрема Іспанія, Італія та курорти Адріатичного узбережжя.