Іноземні туристи активніше подорожують Європою: цьогоріч турпотік зріс на понад 2%

У першій половині 2025 року в туристичних закладах країн ЄС відбулося 1,28 млрд ночівель, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Найбільше зростання показали Мальта, Латвія та Польща, тоді як Ірландія зафіксувала спад.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у релізі на Євростаті.

Туризм у ЄС

Найбільший приріст кількості ночівель спостерігався на Мальті (+12,7%), у Латвії (+8,6%) та Польщі (+8,5%). Натомість Ірландія зафіксувала спад (-3,5%), тоді як Німеччина (+0,2%), Швеція (+0,5%) та Бельгія (+0,9%) показали мінімальне зростання.

Майже половину всіх ночівель (48%) забезпечили іноземні туристи. Лідерами за їхньою часткою стали Мальта (93,6%), Кіпр (93,1%) та Хорватія (87,6%). Водночас у Німеччині, Польщі та Румунії іноземні відвідувачі становили менше п’ятої частини від загального числа ночівель.

Загалом у першій половині року кількість ночівель іноземців зросла на 3,1%, що перевищує темпи зростання внутрішнього туризму (+1,7%). Найбільш динамічними ринками стали Мальта, Латвія та Фінляндія, тоді як Ірландія, Швеція та Німеччина показали спад.

Нагадаємо, місцеві бюджети України за 8 місяців 2025 року отримали 219,5 млн грн туристичного збору — на 35% більше, ніж у 2024 році.