В Умані запустили нову систему сплати туристичного збору: як сервіс працюватиме для паломників

В Умані запускають нову систему сплати туристичного збору для паломників -хасидів. Тепер іноземні гості можуть легко й прозоро оплачувати збір онлайн, що допоможе міській казні отримувати кошти, а паломникам — уникнути проблем. Збір становить становить 400 грн за добу.

Щорічно, під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана, до Умані прибуває близько 40 тисяч паломників. Значна їх частина зупиняється в приватному житлі, через що виникали проблеми з контролем та надходженням туристичного збору до бюджету міста.

Скільки потрібно платити?

Нова система, розроблена спільно з партнерами, включає можливість сплати збору завчасно через офіційний сайт Уманської міської ради або на місці — через термінали. Оплата здійснюється на рахунок КП "Комунальник", а після успішного платежу паломник отримує квитанцію з QR-кодом для перевірки.

Згідно з рішенням Уманської міськради, іноземні паломники та туристи мають сплатити 5% від мінімальної заробітної плати, що становить 400 грн за добу, якщо вони проживають у готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи будь-яких інших об’єктах для тимчасового проживання.

Нововведення робить процес сплати прозорим, зручним та допомагає уникнути втрат для місцевого бюджету.

Коли святкують Рош га-Шана?

Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай припадає на період від середини вересня — початок жовтня.

В Україні свято відоме завдяки паломництву до могили цадика Нахмана в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя.

Цьогоріч віряни святкуватимуть 5786 рік за юдейським календарем. Рош га-Шана починається ввечері 22 вересня і закінчується 24 вересня.

З 14 вересня Умань вже почала приймати перших гостей. Поліція посилила заходи безпеки у місті. Цього року очікується близько 50 тисяч паломників.

Нагадаємо, протягом січня-липня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 178 млн грн туристичного збору. Це на 35,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше туристичного збору зібрала столиця.