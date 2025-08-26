Туристичний збір: які області України принесли найбільше грошей до місцевих бюджетів

Протягом січня-липня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 178 млн грн туристичного збору. Це на 35,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше туристичного збору зібрала столиця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Регіони-лідери

Чотири області є основними джерелами туристичного збору, що вказує на їхню популярність серед туристів:

Київ — 42,5 млн грн.

Львівська область — 33,2 млн грн.

Івано-Франківська область — 26,1 млн грн.

Закарпатська область — 15,3 млн грн.

Звільняються від сплати туристичного збору:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого);

ветерани війни.

Це означає, що під час подорожей або перебування у готелях, хостелах та інших місцях розміщення ці громадяни не сплачують туристичний збір.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

- до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.