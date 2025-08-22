Київ отримав рекордний туристичний збір: надходження зросли на 65%

За шість місяців 2025 року Київ отримав рекордний туристичний збір у розмірі 34,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що 2024-2025 роки стали початком відновлення туристичної сфери міста Києва.

Так, за минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 – 38,5 млн грн.

Наразі за два квартали 2025 року показники вже вищі і становлять 34,8 млн грн, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли турзбір склав 22,6 млн грн.

"Такі зрушення стали можливими й зокрема завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади", - зауважують в КМДА.

Отримана позитивна статистика – сигнал рухатися далі, залучати нові партнерства та інвестувати сили у переможне майбутнє нашої країни з потужним впливом туризму на економічне зростання.

Зауважимо, Київ та Львівщина продовжують тримати лідерство серед найпопулярніших туристичних місць України. У І півріччі 2025 року понад 43 % сплаченого туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів цих регіонів.

Львівщина отримала 26,6 млн грн.

Серед лідерів також:

Івано – Франківська – 22,1 млн грн,

Закарпатська області – 11,8 млн гривень.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

У свою чергу податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 роцізросли майже на 23%у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.