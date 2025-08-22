Киев получил рекордный туристический сбор: поступления выросли на 65%

За шесть месяцев 2025 года Киев получил рекордный туристический сбор в размере 34,8 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Управление туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что 2024-2025 годы стали началом обновления туристической сферы города Киева.

Так, за прошлый год доходы столицы от туристического сбора составили 50,83 млн грн, что значительно превысило показатели предыдущих лет, в частности, в 2022 году турсбор составил 38,8 млн грн, а в 2023 – 38,5 млн грн.

За два квартала 2025 года показатели уже выше и составляют 34,8 млн грн, что на почти 65% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда турсбор составил 22,6 млн грн.

"Такие сдвиги стали возможны и в частности благодаря слаженной работе украинских городов над развитием внутреннего туризма, промо деятельности на международной арене и внутри страны, а также сотрудничества турсообщества, бизнеса и местных властей", - отмечают в КГГА.

Получена положительная статистика – сигнал двигаться дальше, привлекать новые партнерства и инвестировать силы в победное будущее нашей страны с мощным влиянием туризма на экономический рост.

Отметим, что Киев и Львовщина продолжают держать лидерство среди самых популярных туристических мест Украины. В I полугодии 2025 года более 43% уплаченного туристического сбора поступило в местные бюджеты этих регионов.

Львовщина получила 26,6 млн. грн.

Среди лидеров также:

Ивано – Франковская – 22,1 млн грн,

Закарпатская области – 11,8 млн гривен.

Туристический налог в Украине

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

В свою очередь налоговые агенты, а это – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д. – перечисляют его в местный бюджет.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.