Туристический сбор: какие области Украины принесли больше денег в местные бюджеты
В январе-июле 2025 года в местные бюджеты поступило 178 млн грн туристического сбора. Это на 35,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной налоговой службы.
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.
Регионы-лидеры
Четыре области являются основными источниками туристического сбора, что указывает на их популярность среди туристов:
- Киев - 42,5 млн грн.
- Львовская область - 33,2 млн грн.
- Ивано-Франковская область - 26,1 млн грн.
- Закарпатская область - 15,3 млн грн.
Освобождаются от уплаты туристического сбора:
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего);
- ветераны войны.
Это означает, что во время путешествий или пребывания в гостиницах, хостелах и других местах размещения эти граждане не платят туристический сбор.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:
- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;
- до 5% – для иностранцев.
Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.