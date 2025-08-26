Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Туристический сбор: какие области Украины принесли больше денег в местные бюджеты

Львов
Невероятная красота улиц Львова привлекает туристов из разных стран мира

В январе-июле 2025 года в местные бюджеты поступило 178 млн грн туристического сбора. Это на 35,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной налоговой службы.

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

Регионы-лидеры

Четыре области являются основными источниками туристического сбора, что указывает на их популярность среди туристов:

  • Киев - 42,5 млн грн.
  • Львовская область - 33,2 млн грн.
  • Ивано-Франковская область - 26,1 млн грн.
  • Закарпатская область - 15,3 млн грн.

Освобождаются от уплаты туристического сбора:

  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего);
  • ветераны войны.

Это означает, что во время путешествий или пребывания в гостиницах, хостелах и других местах размещения эти граждане не платят туристический сбор.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

- до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

Автор:
Татьяна Бессараб