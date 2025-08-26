Туристический сбор: какие области Украины принесли больше денег в местные бюджеты

В январе-июле 2025 года в местные бюджеты поступило 178 млн грн туристического сбора. Это на 35,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной налоговой службы.

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

Регионы-лидеры

Четыре области являются основными источниками туристического сбора, что указывает на их популярность среди туристов:

Киев - 42,5 млн грн.

Львовская область - 33,2 млн грн.

Ивано-Франковская область - 26,1 млн грн.

Закарпатская область - 15,3 млн грн.

Освобождаются от уплаты туристического сбора:

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего);

ветераны войны.

Это означает, что во время путешествий или пребывания в гостиницах, хостелах и других местах размещения эти граждане не платят туристический сбор.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

- до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.