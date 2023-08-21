Україна пригрозила заборонити ізраїльтянам вʼїзд до Умані й призупинити безвіз

Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

У заяві йдеться про те, що Україна може призупинити безвізовий режим з Ізраїлем.

Як нагадали в посольстві, 18 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що роздав доручення на тлі проблем зі ставленням до українських громадян у різних країнах.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, президент говорив про Ізраїль.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду в Ізраїль. Ми призупинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант є на столі нашого уряду.

Неймовірно, що нам доведеться зробити все можливе, щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком для безпеки та з величезними матеріально-технічними зусиллями, коли з іншого боку ізраїльський уряд жорстоко поводиться з нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю", – висловився дипломат.

На думку Корнійчука, якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу повинен особисто втрутитися в пошуки шляхів вирішення проблеми.

Україна – Ізраїль: чому напружилися відносини

Нещодавно видання NV із посиланням на джерело повідомило, що Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю, а також домогтись виключення представника цієї країни з дипломатичних зустрічей міністрів оборони у форматі "Рамштайн".

Причинами цього називали, зокрема, недружнє ставлення Ізраїлю до українців, які приїжджають туди, та небажання Тель-Авіва допомагати Україні зброєю. Також співрозмовник видання розповів про існування підозри, що важлива інформація із зустрічей "Рамштайн" потрапляє до третіх осіб.

У РНБО відмовилися коментувати дані щодо припинення безвізу та "Рамштайну", а в МЗС не підтвердили інформацію.

Пізніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що вище політичне керівництво України розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму, але про скасування не йдеться.

Як пояснював дипломат, одним із факторів цього є те, що попри застереження української влади, на святкування Рош га-Шана в Умані цьогоріч очікуються щонайменше 20 тисяч паломників, тобто як і в 2022 році.

Крім того, збільшилася кількість громадян України, яких депортують із Ізраїлю.

"Фактично будь-який громадянин, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, у нього цей паспорт відбирають, він очікує на співбесіду мінімум 5-10 годин, і потім 10% наших громадян розвертають (це, як правило, жінки і діти) і депортують без пояснення причин", – говорив Корнійчук.

Він зазначав, що в 2022 році статистика відмов у вʼїзді була на рівні 2-4%, а цьогоріч вона зросла до 10%.

Рош га-Шана: паломництво до Умані

Щороку наприкінці вересня – на початку жовтня юдеї відзначають Рош га-Шана – свято Нового року, яке співпадає з 1-м та 2-м числами місяця тішрея. У 2023 році Рош га-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На відзначення Нового року віряни, які сповідують брацлавську течію хасидизму, масово прибувають в Умань, адже там розташована могила Нахмана – засновника цієї гілки юдаїзму.

І в 2022, і в 2023 роках у звʼязку з повномасштабною війною паломників просили відмовитися від поїздок в Умань. Однак торік, за даними Обʼєднаної єврейської общини України, до міста прибули понад 23 тисячі вірян.

Як інформував "Бабель" із посиланням на джерела у спецслужбах, у ті дні українські військові збили понад 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, запущених російськими окупантами. Частину з цих апаратів росіяни скеровували на Умань, намагаючись поцілити в релігійні обʼєкти з великим скупченням людей.