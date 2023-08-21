Украина пригрозила запретить израильтянам въезд в Умань и приостановить безвиз

Если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтянам в Умань будет запрещен. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

В заявлении говорится, что Украина может приостановить безвизовый режим с Израилем.

Как напомнили в посольстве, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что раздал поручения на фоне проблем с отношением к украинским гражданам в разных странах.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, президент говорил об Израиле.

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан во время въезда в Израиль. Мы приостановим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант есть на столе нашего правительства.

Невероятно, что нам придется сделать все возможное, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском для безопасности и с огромными материально-техническими усилиями, когда с другой стороны израильское правительство жестоко обращается с нашими гражданами, приезжающими в Израиль", – высказался дипломат.

По мнению Корнийчука, если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху должен лично вмешаться в поиски путей решения проблемы.

Украина – Израиль: почему напряглись отношения

Недавно издание NV со ссылкой на источник сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате "Рамштайн".

Причинами этого называли, в частности, недружественное отношение Израиля к приезжающим туда украинцам и нежелание Тель-Авива помогать Украине оружием. Также собеседник рассказал о существовании подозрения, что важная информация из встреч "Рамштайн" попадает к третьим лицам.

В СНБО отказались комментировать данные по прекращению безвиза и "Рамштайна", а в МИД не подтвердили информацию.

Позже украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что высшее политическое руководство Украины рассматривает возможность приостановки действия безвизового режима, но об отмене речь не идет.

Как объяснял дипломат, одним из факторов этого является то, что, несмотря на предупреждения украинской власти, на празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году ожидаются по меньшей мере 20 тысяч паломников, то есть как и в 2022 году.

Кроме того, увеличилось количество граждан Украины, которых депортируют из Израиля.

"Фактически любой гражданин, приехавший в Израиль с украинским паспортом, у него этот паспорт отбирают, он ожидает собеседования минимум 5-10 часов, и затем 10% наших граждан разворачивают (это, как правило, женщины и дети) и депортируют без объяснения причин", – говорил Корнийчук.

Он отмечал, что в 2022 году статистика отказов во въезде была на уровне 2-4%, а в этом году она выросла до 10%.

Рош ха-Шана: паломничество в Умань

Ежегодно в конце сентября – начале октября иудеи отмечают Рош га-Шана – праздник Нового года, совпадающий с 1-м и 2-м числами месяца тишрея. В 2023 году Рош ха-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября.

На празднование Нового года верующие, исповедующие брацлавское течение хасидизма, массово прибывают в Умань, ведь там расположена могила Нахмана – основателя этой ветви иудаизма.

И в 2022, и в 2023 годах в связи с полномасштабной войной паломников просили отказаться от поездок в Умань. Однако в прошлом году, по данным Объединенной еврейской общины Украины, в город прибыли более 23 тысяч верующих.

Как информировал "Бабель" со ссылкой на источники в спецслужбах, в те дни украинские военные сбили более 10 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных российскими оккупантами. Часть из этих аппаратов россияне направляли на Умань, пытаясь попасть в религиозные объекты с большим скоплением людей.