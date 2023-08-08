В Черкасской ОВА рассказали о подготовке к Рош га-Шана, однако просят хасидов не ехать в Умань

Паломникам рекомендуют максимально воздержаться от поездок в Умань на празднование Рош га-Шана в сентябре. Однако местные власти ожидают, что часть хасидов все же приедут в город и уже приступили к подготовке.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", – отметил он.

По его словам, поскольку часть хасидов-паломников все же отважатся приехать, местные власти вместе с сектором безопасности и обороны и всеми профильными службами уже работают превентивно.

В частности, сегодня, 8 августа, прошло заседание спецкомиссии с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн.

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. В деталях проинформирую позже. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятий и другое", - сообщил Табурец.

Он отметил, что ключевой приоритет остается неизменным – безопасность местных жителей и приезжих.

Когда будут праздновать Рош га-Шана

В 2023 году Рош га-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.

В 2022 году хасидам также рекомендовали воздержаться от визита в Умань из-за высокой ракетной опасности. Однако часть паломников посетила Украину. В первый день праздника в Умани зафиксировали 23 тысячи хасидов.

Тогда меры безопасности в Умани также усиливали. В частности, в городе запрещали проведение каких-либо массовых мероприятий, продаж алкогольных и слабоалкогольных напитков и пиротехнических изделий.