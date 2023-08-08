У Черкаській ОВА розповіли про підготовку до Рош га-Шана, проте просять хасидів не їхати до Умані

Паломникам рекомендують максимально утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана у вересні. Проте місцева влада очікує, що частина хасидів все ж приїде до міста і вже розпочала підготовку.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії", - зазначив він.

За його словами, оскільки частина хасидів-паломників все ж наважаться приїхати, місцева влада разом з сектором безпеки й оборони і усіма профільними службами вже працює превентивно.

Зокрема, сьогодні, 8 серпня, пройшло засідання спецкомісії за участі заступниці посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн.

"Передусім координуємо свою роботу щодо безпекових заходів. Вони, як і торік, будуть посилені. У деталях поінформую згодом. Також пропрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи та інше", - повідомив Табурець.

Він наголосив, що ключовий пріоритет залишається незмінним – безпека місцевих жителів і приїжджих.

Коли святкуватимуть Рош га-Шана

У 2023 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

У 2022 році хасидам також рекомендували утриматися від візиту до Умані через високу ракетну небезпеку. Проте частина паломників все ж відвідала Україну. У перший день свята в Умані зафіксували 23 тисячі хасидів.

Тоді заходи безпеки у Умані також посилювали. Зокрема, у місті забороняли проведення будь-яких масових заходів, продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв і піротехнічних виробів.