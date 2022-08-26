СБУ та поліція закликають хасидів не їхати на паломництво до Умані через ракетну загрозу

Служба безпеки України та Національна поліція закликають паломників-хасидів утриматися цього року від візиту до України на святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана), яке традиційно відзначається у вересні віруючими-хасидами в Умані Черкаської області, де знаходиться могила шанованого ними рабі Нахмана.

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Як зазначається у спільному повідомленні українських силовиків, таке рішення прийнято разом з правоохоронними структурами Ізраїлю та іншими відповідальними органами української влади.

"Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України", - йдеться у ньому.

Зазначається, що правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у державі задля своєчасного комплексного реагування, і наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян.

"Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо. Водночас, попри всі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій", - сказано в повідомленні.

З огляду на вищезазначену інформацію, у СБУ й поліції просять утриматися від поїздки до України, а тих, хто все ж наважиться здійснити паломництво, закликають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів - комендантської години та реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше посольство України в Ізраїлі заявляло, що єврейських паломників взагалі не будуть пропускати в Україну цього року. Більш того, український посол заявив, що Украина нібито в принципі не дозволяє туристам і відвідувачам в'їжджати в Україну.

Зазначимо, що саме біля Умані знаходиться військовий аеродром, що служив, зокрема, тренувальною базою для Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

В ході військової агресії в 2022 році російські війська вже обстрілювали Умань, у тому числі в перший же день вторгнення 24 лютого, коли загинув один мирний житель і було поранено п'ятеро. Також відомо про спробу удару 25 квітня, проте тоді спрацювала система ППО.

Нагадаємо також, що у 2020 році єврейські паломники, які зазвичай десятками тисяч з'їжджаються у вересні до Умані, стикалися з протидією українських прикордонників, які не пропускали їх до країни, зокрема на сухопутному білорусько-українському кордоні, через введену заборону на в'їзд через пандемію коронавірусної інфекції.