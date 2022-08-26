СБУ и полиция призывают хасидов не ехать на паломничество в Умань из-за ракетной угрозы

Служба безопасности Украины и Национальная полиция призывают паломников-хасидов воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование еврейского Нового года (Рош га-Шана), традиционно отмечаемого в сентябре верующими-хасидами в Умани Черкасской области, где находится могила почитаемого ими рабби Нахмана.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в совместном сообщении украинских силовиков, такое решение принято вместе с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

"Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз для пребывания паломников в стране для своевременного комплексного реагирования, и особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих.

"Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением и т.д. В то же время, несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для создания провокаций", - говорится в сообщении.

Учитывая вышеупомянутую информацию, в СБУ и полиции просят воздержаться от поездки в Украину, а тех, кто все же решится совершить паломничество, призывают неукоснительно соблюдать требования режимных мер - комендантский час и реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов.

Напомним, что ранее посольство Украины в Израиле заявляло, что еврейских паломников вообще не будут пропускать в Украину в этом году. Более того, украинский посол заявил, что Украина якобы в принципе не разрешает туристам и посетителям въезжать в Украину.

Отметим, что именно возле Умани находится военный аэродром, служивший, в частности, тренировочной базой Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В ходе военной агрессии в 2022 году российские войска уже обстреливали Умань, в том числе в первый же день вторжения 24 февраля, когда погиб один мирный житель и ранены пятеро. Также известно о попытке удара 25 апреля, однако тогда сработала система ПВО.

Напомним также, что в 2020 году еврейские паломники, обычно десятками тысяч съезжающихся в сентябре в Умань, сталкивались с противодействием украинских пограничников, которые не пропускали их в страну, в частности на сухопутной белорусско-украинской границе, из-за введенного запрета на въезд из-за пандемии коронавирусной инфекции.