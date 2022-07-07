Украина не пустит еврейских паломников на празднование Рош ха-Шана в 2022 году

Украина не будет пропускать в страну паломников на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана), традиционно отмечаемое в сентябре верующими-хасидами в Умани Черкасской области, где находится могила почитаемого ими рабби Нахмана. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

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"Планируете посетить Умань на Рош ха-Шана? Из-за войны России в Украине приезжие не смогут въехать в страну. В этом году ситуация с празднованиями неопределенная", - заявили в дипучреждении.

При этом в сообщении цитируются слова посла Евгения Корнийчука, из которых можно сделать вывод, что Украина уже де-факто запретила въезд для любых туристов на свою территорию.

"В связи с заботой о жизни и благополучии посещающих в Украину и в связи с вопиющей российской войной в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников, и в настоящее время не разрешаем туристам и посетителям въезжать в Украину", - сказал он.

Ввиду этого дипломат отметил, что украинская сторона призывает иудеев молиться за то, чтобы война в Украине закончилась ее победой до празднования Рош ха-Шана.

"Мы обращаемся к вам, потому что ваши молитвы важны для нас. Пожалуйста, помолитесь, чтобы до Рош ха-Шана война в Украине, разгоревшаяся из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, закончилась, и помолитесь за победу Украины. Надеемся, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают в Украину на могилы праведников", - заявил он.

Напомним, что в 2020 году еврейские паломники, обычно десятками тысяч съезжающиеся в сентябре в Умань, уже сталкивались с противодействием украинских пограничников, не пропускавших их в страну, в частности на сухопутной белорусско-украинской границе, из-за введенного запрета на въезд ввиду пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим при этом, что в ходе военной агрессии в 2022 году российские войска уже обстреливали Умань, в том числе в первый день же вторжения 24 февраля, когда погиб один мирный житель и были ранены пятеро. Также известно о попытке удара 25 апреля, однако тогда сработала система ПВО.