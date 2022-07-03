Израильский суд отменил ограничения для украинцев на въезд в страну

Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) своим решением отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелета Шакеда о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине.

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Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

"Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что суд также обязал ответчика (государство Израиль) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

На данное решение уже успел отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!", - написал Зеленский в Twitter.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

Отметим, адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в БАГАЦ петицию против решения главы МВД Израиля Аэлета Шакеда ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.

Истцы требовали от властей Израиля соблюдать межгосударственные соглашения о безвизовом въезде в Израиль для граждан Украины.

Отметим, МВД Израиля установило правила въезда для украинцев в страну с 13 марта.

Напомним, руководство Израиля склоняется к поставке Украине оборонной военной помощи в связи с агрессией РФ. Растущее количество свидетельств зверств РФ против украинского народа влияет на то, что Израиль может перестать соблюдать "шаткий нейтралитет".