Израиль приостановил действие безвиза для украинцев

Израиль отменил безвизовый режим для граждан Украины. Отныне нужно получить специальное разрешение на въезд от МВД. Также Израиль не принимает беженцев из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

МВД Израиля установило правила въезда для украинцев в страну с 13 марта.

Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

Также установлены квоты для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял.

Кроме того, если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.

"Израиль не принимает беженцев из Украины… Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", — подчеркивает посольство.

Напомним, Украина обсуждает с Израилем участие этой страны в решении гуманитарных вопросов, которые связаны с последствиями вторжения войск РФ.