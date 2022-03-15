Ізраїль призупинив дію безвізу для українців

Ізраїль скасував безвізовий режим для громадян України. Відтепер потрібно отримати спеціальний дозвіл на в'їзд від МВС. Також Ізраїль не приймає біженців з України.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

МВС Ізраїлю встановило правила в’їзду для українців у країну з 13 березня.

Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейси здійснюються за наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю. На сайті МВС Ізраїлю створено електронну форму для отримання такого дозволу.

Також встановлено квоти для 5000 громадян України, які матимуть змогу в'їхати в країну. Частину квоти Ізраїль уже прийняв.

Крім того, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подання заявки на отримання дозволу МВС для в'їзду.

"Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в'їхати в Ізраїль у статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі або у друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в'їхати в країну", — наголошує посольство.

Нагадаємо, Україна обговорює з Ізраїлем участь цієї країни у вирішенні гуманітарних питань, пов'язаних із наслідками вторгнення військ РФ.