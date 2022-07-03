Ізраїльський суд скасував обмеження на в'їзд в країну для українців

Верховний суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) своїм рішенням скасував розпорядження міністра внутрішніх справ країни Айелет Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, яке було введено після початку повномасштабної війни в Україні.

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Про це повідомляє видання NEWSru.co.il.

"Згідно з рішенням БАГАЦу, громадяни України зможуть в'їжджати в Ізраїль на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Така практика була введена рішенням глави МВС після початку війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що суд також зобов'язав відповідача (державу Ізраїль) виплатити судові витрати в розмірі 20 тисяч шекелів.

На це рішення вже встиг відреагувати президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!", - написав Зеленський у Тwitter.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

Зазначимо, адвокатська контора Томера Варша в Ізраїлі подала в БАГАЦ петицію проти рішення глави МВС Ізраїлю Аелет Шакед обмежити кількість українських біженців в Ізраїлі п'ятьма тисячами. Посольство України висловило підтримку петиції.

Позивачі вимагали від влади Ізраїлю дотримуватися міждержавних угод про безвізовий в'їзд до Ізраїлю громадян України.