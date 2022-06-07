Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол"

Система противоракетной обороны "Железный купол" необходима, чтобы защитить украинские города и объекты от российских ракетных ударов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, США не будут препятствовать этой сделке, а Берлин хочет осуществить передачу.

"На прошлой неделе, насколько я знаю точно, американцы дали разрешение на передачу противоснарядных ракет из Германии в Украину, а Израиль сказал "нет", - сказал Корнийчук.

По его словам, правительство Израиля отодвинуло тему войны на второй план, поэтому Украина практически полностью удалена из израильской прессы.

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности. Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка. Нам нужен "Железный купол", который поможет спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет на нашей территории", - заявил Корнийчук.

Напомним, что еще в середине марта Министерство обороны Украины рассматривало возможность приобретения противоракетной системы типа "Железного купола".