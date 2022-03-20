"Вы точно можете помочь нашим людям, спасти жизнь украинцев, украинских евреев", - Зеленский обратился к власти Израиля

Зеленский призвал Израиль послушать, что говорит Кремль. Также он спросил депутатов Кнессета, сколько еще можно просить о помощи, чтобы спасти украинский народ и евреев, которые живут на территории Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступая перед парламентом Израиля заявил, что Россия уничтожает украинский народ. Также он напомнил Израилю, что 102 года назад 24 февраля 1920-го года Гитлером была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии.

"Мы в разных государствах и в совершенно разных условиях. Но угроза у нас одна – тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени. Я хочу, чтобы вы задумались о 24-м февраля, начале вторжения России в Украину. Этот день вошел в историю дважды, и оба раза — как трагедия для украинцев и для евреев 24 февраля 1920-го года была основана НСДАП, партия, унесшая миллионы жизней, уничтожила целые страны. о вторжении России на территорию Украины. Это вторжение, которое унесло тысячи жизней и сделало миллионы людей изгнанниками. Наши люди сейчас разбросаны по миру, ищут безопасность, как когда-то искали и вы", - сказал Зеленский.

При этом он призвал Израиль послушать, что говорят в Кремле.

"Там звучат даже термины, которые звучали в нацистской Германии. Во время Второй мировой войны это называлось "окончательным решением еврейского вопроса". А сейчас в Кремле это называется "окончательное решение украинского вопроса". Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьем Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. В первый же день российские снаряды ударили по городу Умань, посещаемому десятками тысяч евреев ежегодно", - заявил президент.

Зеленский также напомнил, что Израиль не хочет продавать Украине оборонную систему "Железный купол".

"Все знают, что ваши системы противоракетной обороны самые лучшие и что вы точно можете помочь нашим людям, спасти жизнь украинцев, украинских евреев. Мы можем спросить, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не ввел мощные санкции против России или не давит на российский бизнес. В любом случае, выбор за вами, братья и сестры, и тогда вы должны жить с этим", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что украинцы сделали свой выбор, когда 80 лет назад спасали евреев и потому среди нас есть праведники народов мира.

Напомним, что ранее Израиль отменил безвизовый режим для граждан Украины. Отныне нужно получить специальное разрешение на въезд от МВД. Также Израиль не принимает беженцев из Украины.