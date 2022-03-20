"Ви точно можете допомогти нашим людям, врятувати життя українців, українських євреїв", - Зеленський звернувся до влади Ізраїлю

Зеленський закликав Ізраїль послухати, що каже Кремль. Також він запитав депутатів Кнесета, скільки ще можна просити про допомогу, щоб урятувати український народ та євреїв, які живуть на території України.

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Ізраїлю, заявив, що Росія знищує український народ. Також він нагадав Ізраїлю, що 102 роки тому 24 лютого 1920-го року Гітлером було засновано Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини.

"Ми в різних державах і в абсолютно різних умовах. Але загроза у нас одна – тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені. Я хочу, щоб ви задумалися про 24 лютого, початок вторгнення Росії в Україну. Цей день увійшов до історію двічі, і обидва рази — як трагедія для українців і для євреїв 24 лютого 1920-го року була заснована НСДАП, партія, яка забрала мільйони життів, знищила цілі країни, про вторгнення Росії на територію України. мільйони людей вигнанцями. Наші люди зараз розкидані світом, шукають безпеку, як колись шукали і ви", - сказав Зеленський.

При цьому він закликав Ізраїль послухати, що кажуть у Кремлі.

"Там звучать навіть терміни, які звучали в нацистській Німеччині. Під час Другої світової війни це називалося "остаточним вирішенням єврейського питання". А зараз у Кремлі це називається "остаточне вирішення українського питання". Народ Ізраїлю, ти бачив, як російські ракети вдарили по Бабиним Яром, де поховано понад 100 тисяч жертв Голокосту. У перший же день російські снаряди вдарили по місту Умань, яке відвідують десятки тисяч євреїв щороку", - заявив президент.

Зеленський також нагадав, що Ізраїль не хоче продавати Україні оборонну систему "Залізний купол".

"Всі знають, що ваші системи протиракетної оборони найкращі і що ви можете допомогти нашим людям, врятувати життя українців, українських євреїв. Ми можемо запитати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії чи не тисне на російський бізнес. У будь-якому разі, вибір за вами, брати та сестри, і тоді ви повинні жити з цим", – наголосив президент.

Він наголосив, що українці зробили свій вибір, коли 80 років тому рятували євреїв і тому серед нас є праведники народів світу.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль відмінив безвізовий режим для громадян України. Відтепер потрібно отримати спеціальний дозвіл на в'їзд від МВС. Також Ізраїль не приймає біженців із України.