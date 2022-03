Група Queen оголосила збір коштів на допомогу Україні

Легендарна група опублікувала на своїй сторінці у YouTube відео виступи у Харкові та запустила збір коштів.

Музиканти підтримали Україну, оголосивши у своїх соціальних мережах про збір коштів для українців, які стали жертвами агресії з боку Росії.

Гурт опублікував на своїй сторінці у YouTube відео свого виступу у Харкові, який відбувся 12 вересня 2008 року на площі Свободи. Це був наймасштабніший концерт в історії міста Харків. Тоді Queen та Пол Роджерс безкоштовно зіграли для харків'ян під час першого європейського туру на підтримку акції боротьби зі СНІДом.

Концерт гурту Queen у Харкові, Україна. Концерт проходив у 2008 році.

Концерт "Life must go on!" на площі подивилися 350 тисяч харків'ян, ще 10 мільйонів спостерігали за святом у прямому ефірі на телевізорі — за весь час існування Queen ніколи не виступали перед такою величезною аудиторією.

Сьогодні гурт згадує той концерт як подію, яку неможливо забути, і закликає всіх шанувальників та просто небайдужих допомогти українцям фінансово.

Кошти підуть до Агентства ООН у справах біженців, звідки їх відправлять на гуманітарну допомогу Україні. Трансляція спрямована на збір коштів для фонду Ukraine Relief.

Нагадаємо, що за даними ООН, близько 90% українських громадян можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна з Росією затягнеться на рік і більше.