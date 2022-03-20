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Група Queen оголосила збір коштів на допомогу Україні
Легендарна група опублікувала на своїй сторінці у YouTube відео виступи у Харкові та запустила збір коштів.
Музиканти підтримали Україну, оголосивши у своїх соціальних мережах про збір коштів для українців, які стали жертвами агресії з боку Росії.
Гурт опублікував на своїй сторінці у YouTube відео свого виступу у Харкові, який відбувся 12 вересня 2008 року на площі Свободи. Це був наймасштабніший концерт в історії міста Харків. Тоді Queen та Пол Роджерс безкоштовно зіграли для харків'ян під час першого європейського туру на підтримку акції боротьби зі СНІДом.
Концерт "Life must go on!" на площі подивилися 350 тисяч харків'ян, ще 10 мільйонів спостерігали за святом у прямому ефірі на телевізорі — за весь час існування Queen ніколи не виступали перед такою величезною аудиторією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сьогодні гурт згадує той концерт як подію, яку неможливо забути, і закликає всіх шанувальників та просто небайдужих допомогти українцям фінансово.
Кошти підуть до Агентства ООН у справах біженців, звідки їх відправлять на гуманітарну допомогу Україні. Трансляція спрямована на збір коштів для фонду Ukraine Relief.
Нагадаємо, що за даними ООН, близько 90% українських громадян можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна з Росією затягнеться на рік і більше.