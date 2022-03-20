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Группа Queen объявила сбор средств на помощь Украине
Легендарная группа опубликовала на своей странице в YouTube видео выступления в Харькове и запустила сбор средств.
Музыканты поддержали Украину объявив в своих социальных сетях о сборе средств для украинцев, которые стали жертвами агрессии со стороны России.
Группа опубликовала на своей странице в YouTube видео своего выступления в Харькове, который состоялся 12 сентября 2008 года на площади Свободы. Это был самый масштабный концерт в истории города Харьков. Тогда Queen и Пол Роджерс бесплатно сыграли для харьковчан во время первого европейского тура в поддержку акции борьбы со СПИДом.
Концерт "Life must go on!" на площади посмотрели 350 тысяч харьковчан, еще 10 миллионов наблюдали за праздником в прямом эфире по телевизору — за все время существования Queen никогда не выступали перед такой огромной аудиторией.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сегодня группа вспоминает тот концерт как событие, которое невозможно забыть, и призывает всех поклонников и просто небезразличных помочь украинцам финансово.
Денежные средства пойдут в Агентство ООН по делам беженцев, откуда их отправят на гуманитарную помощь Украине. Трансляция направлена на сбор средств для фонда Ukraine Relief.
Напомним, что по данным ООН около 90% украинских граждан могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война с Россией затянется на год и более.