Україна хоче купити в Ізраїлю систему протиракетної оборони "Залізний купол"

Система протиракетної оборони "Залізний купол" потрібна, щоб захистити українські міста та об'єкти від російських ракетних ударів.

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Про це заявив український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, США не перешкоджатимуть цій угоді, а Берлін хоче здійснити передачу.

"Минулого тижня, наскільки я знаю точно, американці дали дозвіл на передачу протиснарядних ракет з Німеччини в Україну, а Ізраїль сказав "ні", - сказав Корнійчук.

За його словами, уряд Ізраїлю відсунув тему війни на другий план, тому Україна практично повністю вилучена із ізраїльської преси.

"Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту і повернувся до реальності. Нам потрібна допомога Ізраїлю. Я маю на увазі, що нам потрібна військово-технічна підтримка. Нам потрібен "Залізний купол", який допоможе врятувати наших мирних жінок та дітей від обстрілу російських ракет на нашій території", - заявив Корнійчук.

Нагадаємо, що ще в середині березня Міністерство оборони України розглядало можливість придбання протиракетної системи на кшталт "Залізного бані".