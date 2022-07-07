Україна не пустить єврейських паломників на святкування Рош га-Шана у 2022 році

Україна не пропускатиме в країну паломників на святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана), яке традиційно відзначається у вересні віруючими-хасидами в Умані Черкаської області, де знаходиться могила шанованого ними рабі Нахмана. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.

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"Плануєте відвідати Умань на Рош га-Шана? Через війну Росії в Україні приїжджі не зможуть в'їхати в країну. Цього року ситуація зі святкуваннями невизначена", - заявили в дипустанові.

При цьому в повідомленні цитуються слова посла Євгена Корнійчука, з яких можна зробити висновок, що Україна вже де-факто заборонила в'їзд для будь-яких туристів на свою територію.

"У зв'язку з турботою про життя і благополуччя тих, хто відвідує Україну, і у зв'язку з кричущою російською війною в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників, і нині не дозволяємо туристам і відвідувачам в'їжджати в Україну", - сказав він.

Зважаючи на це, дипломат зазначив, що українська сторона закликає іудеїв молитися за те, щоб війна в Україні закінчилася її перемогою до святкування Рош ха-Шана.

"Ми звертаємося до вас, тому що ваші молитви важливі для нас. Будь ласка, помоліться, щоб до Рош га-Шана війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, закінчилася, і помоліться за перемогу України. Сподіваємося, що молитви сповняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають до України на могили праведників", - заявив він.

Нагадаємо, що у 2020 році єврейські паломники, які зазвичай десятками тисяч з'їжджаються у вересні до Умані, вже стикалися з протидією українських прикордонників, які не пропускали їх до країни, зокрема на сухопутному білорусько-українському кордоні, через введену заборону на в'їзд через пандемію коронавірусної інфекції.

Зазначимо при цьому, що в ході військової агресії в 2022 році російські війська вже обстрілювали Умань, у тому числі в перший же день вторгнення 24 лютого, коли загинув один мирний житель і було поранено п'ятеро. Також відомо про спробу удару 25 квітня, проте тоді спрацювала система ППО.