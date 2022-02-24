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В Умань попал снаряд: погиб гражданский, пятеро в больнице

В Умань попал снаряд: погиб гражданский, пятеро в больнице
В Умань попал снаряд: погиб гражданский, пятеро в больнице

В центральную часть города Умань попал снаряд.

Об этом сообщает глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

Фото 2 — В Умань попал снаряд: погиб гражданский, пятеро в больнице

По его словам, есть один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.

Также в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части — 30 км от Рассешек.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА", — написал Скичко.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько