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В Умань попал снаряд: погиб гражданский, пятеро в больнице
В центральную часть города Умань попал снаряд.
Об этом сообщает глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.
По его словам, есть один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.
Также в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части — 30 км от Рассешек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА", — написал Скичко.
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