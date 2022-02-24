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В центр Умані влучив снаряд: загинув цивільний, п'ятеро у лікарні

В Умань потрапив снаряд: загинув цивільний, п'ятеро у лікарні
В Умань потрапив снаряд: загинув цивільний, п'ятеро у лікарні

Є один загиблий, ще пʼятеро містян у лікарні

Про це повідомляє голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

Фото 2 — В центр Умані влучив снаряд: загинув цивільний, п'ятеро у лікарні

За його словами, є один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро у лікарні.

Також в Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Рассешек.

"Масові пункти збору для тих, хто без автомобілів: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 в коло, поворот на Тальне ( біля автостанції). Там координуватимуться представники РДА", - написав Скичко.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько