В центр Умані влучив снаряд: загинув цивільний, п'ятеро у лікарні

Є один загиблий, ще пʼятеро містян у лікарні

Про це повідомляє голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

За його словами, є один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро у лікарні.

Також в Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Рассешек.

"Масові пункти збору для тих, хто без автомобілів: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 в коло, поворот на Тальне ( біля автостанції). Там координуватимуться представники РДА", - написав Скичко.

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