Зеленський закликав перейменовувати вулиці в Україні на честь тих, хто рятував євреїв від нацистів

Президент Володимир Зеленський радить місцевій владі перейменовувати топоніми у своїх містах на честь українців, які під час Другої світової війни рятували єврейське населення від знищення нацистами. У своєму останньому зверненні президент навів таку аргументацію для такого кроку:

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Минулого року 14 травня в нашій державі вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2 тисячі 659 українців та українок отримали звання Праведників народів світу. Наша країна – четверта у світі за кількістю Праведників. Людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, але все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів. Рятували дітей, дорослих, цілі родини.



Кожна з таких історій порятунку вражає. Вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро у своєму серці. Вражає вірою в те, що людяність все одно переможе попри тодішню окупацію та силу нацистів.



Праведники були в усіх регіонах нашої держави – від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова. І ще далеко не про всі історії порятунку ми знаємо. Було багато й тих, хто просто не встиг розповісти, завдяки кому зберіг життя. Рятували й зовсім маленьких дітей, які просто не могли розуміти, що насправді з ними відбувається.

Ми маємо завжди згадувати, що в нашого народу є такі Праведники і що навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло. Саме таке прагнення до добра ми бачимо й зараз в українців і українок, які допомагають рятувати людей від окупантів, від таких самих нацистів.

До речі, зараз у багатьох містах та громадах України точаться дискусії про перейменування вулиць та площ. Раджу звернутися до історій українських Праведників та увічнити їхню пам'ять. Адже це саме про сміливість та людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє.

Зазначимо, що за даними останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг", 73% українців позитивно ставляться до ідеї перейменування вулиць в Україні, що "містять російські назви", а 66% - вулиць, що "містять радянські назви".

При цьому у Верховній Раді вже понад місяць перебуває законопроект, що передбачає заборону присвоєння географічним об'єктам в Україні назв, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупант або її пам'ятки, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати та події. Проте документ парламентом наразі не розглядався.

Втім, і без його ухвалення українські міста вже розпочали процес таких перейменувань. Зокрема, днями Харківська міськрада перейменувала Московський проспект та Московський район, а також Білгородське шосе.

Раніше у Броварах Київської області перейменували 32 вулиці та провулки, названі раніше переважно на честь діячів російської культури. У Києві ж 14 травня міськрада перейменувала Арку дружби народів.