Зеленский призвал переименовывать улицы в Украине в честь спасавших евреев от нацистов

Президент Владимир Зеленский советует местным властям переименовывать топонимы в своих городах в честь жителей Украины, которые во время Второй мировой войны спасали еврейское население от уничтожения нацистами. В своем последнем обращении президент привел следующую аргументацию для такого шага:

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В прошлом году 14 мая в нашей стране впервые отмечался День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. 2 тысячи 659 украинцев и украинок получили звание Праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству Праведников. Людей, которые рисковали своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасали тех, кому грозила неизбежная смерть от рук нацистов. Спасали детей, взрослых, целые семьи.

Каждая из таких историй спасения поражает. Поражает смелостью, потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце. Поражает верой в то, что человечность все равно победит, несмотря на тогдашнюю оккупацию и силу нацистов.

Праведники были во всех регионах нашего государства – от Закарпатья до Крыма, от Одессы до Харькова. И еще далеко не обо всех историях спасения мы знаем. Было много и тех, кто просто не успел рассказать, благодаря кому сохранил жизнь. Спасали и совсем маленьких детей, которые просто не могли понимать, что с ними происходит.

Мы должны всегда вспоминать, что у нашего народа есть такие Праведники и что даже в самых темных обстоятельствах находятся люди, несущие свет. Именно такое стремление к добру мы видим и сейчас у украинцев и украинок, которые помогают спасать людей от оккупантов, от таких же нацистов.

Кстати, сейчас во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей. Советую обратиться к историям украинских Праведников и увековечить их память. Ведь это именно о смелости и человечности украинцев, которые уже доказали, что зло, которое приходит на нашу землю, неизбежно проигрывает.

Отметим, что по данным последнего опроса социологической группы "Рейтинг", 73% украинцев положительно относятся к идее переименования улиц в Украине, "содержащих русские названия", а 66% - улиц, "содержащих советские названия".

При этом в Верховной Раде уже более месяца находится законопроект, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события. Однако документ парламентом пока не рассматривался.

Впрочем, и без его принятия украинские города уже начали процесс таких переименований. В частности, на днях Харьковский горсовет переименовал Московский проспект и Московский район, а также Белгородское шоссе.

Ранее в Броварах Киевской области переименовали 32 улицы и переулка, названные ранее преимущественно в честь деятелей русской культуры. В Киеве же 14 мая горсовет переименовал Арку дружбы народов.