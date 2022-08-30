В Умані заборонили масові заходи під час традиційного паломництва хасидів

Черкаська обласна військова адміністрація спільно зі штабом оборони області вирішили посилити заходи безпеки в Умані 19-30 вересня, коли туди традиційно з'їжджаються паломники-хасиди на святкування єврейського Нового року (в цьому році свято припадає на 25-27 вересня). Про це повідомив у Telegram-каналі начальник ОВА Ігор Табурець.

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"Таке рішення ми ухвалили у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій", - заявив він.

Зокрема, в цей період у місті діятиме заборона на проведення будь-яких масових заходів; заборона продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв і піротехнічних виробів; заборона руху транспорту і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі.

Крім цього, буде посилено перепускний режим та контроль за перебуванням (переміщенням) громадян та обмежено доступ до місць паломництва.

"На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом", - додав Табурець.

Нагадаємо, що поліція та Служба безпеки України рекомендували єврейським вірянам утриматися цього року від візиту до Умані, а тих, хто все ж наважиться здійснити паломництво, закликали обов'язково дотримуватися всіх вимог безпекових заходів.