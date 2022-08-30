В Умани запретили массовые мероприятия во время традиционного паломничества хасидов

Черкасская областная военная администрация совместно со штабом обороны области решила ужесточить меры безопасности в Умани 19-30 сентября, когда туда традиционно съезжаются паломники-хасиды на празднование еврейского Нового года (в этом году праздник приходится на 25-27 сентября). Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ОВА Игорь Табурец.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Такое решение мы приняли в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций", – заявил он.

В частности, в этот период в городе будет действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий; запрет продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков и пиротехнических изделий; запрет движения транспорта и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети.

Кроме того, будет усилен перепускной режим и контроль за пребыванием (перемещением) граждан и ограничен доступ к местам паломничества.

"На сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - добавил Табурец.

Напомним, что полиция и Служба безопасности Украины рекомендовали еврейским верующим воздержаться в этом году от визита в Умань, а тех, кто все же решится совершить паломничество, призвали обязательно соблюдать все требования мер безопасности.