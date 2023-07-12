Вражеский дрон попал в объект нежилой инфраструктуры Черкасской области: двое пострадавших

Ночью армия страны-агрессора РФ атаковала Черкасскую область дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры. На месте возник пожар, который удалось ликвидировать. От атаки пострадали два человека — их с ожогами доставили в больницу.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Сложная ночь. Более трех с половиной часов на Черкасщина была тревога. Враг атаковал нашу область "шахедами"", - отметил Табурец.

По его словам, зафиксировано попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Кроме того, двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу.

В настоящее время обследование территории продолжается.

Заметим, в ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все неприятельские цели в воздушном пространстве вокруг столицы.