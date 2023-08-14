Украина рассматривает приостановление безвиза с Израилем, но об отмене речь не идет, – посол

Высшее политическое руководство Украины рассматривает возможность приостановки действия безвизового режима с Израилем. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире Радио Свобода.

По словам дипломата, об отмене безвиза речь не идет, однако режим может быть приостановлен.

Одним из факторов этого является то, что, несмотря на предосторежения украинской власти, на праздновании Рош ха-Шана в Умани в этом году ожидаются по меньшей мере 20 тысяч паломников, то есть как и в 2022 году.

Как отметил посол, в прошлом году украинские правоохранители, спасатели, пограничники и другие органы вынуждены были отвлекать существенное количество своих сил ради порядка и безопасности. При этом Украина не может обеспечить безопасность от ракет и дронов, поскольку для этого не хватает соответствующих средств. Поэтому идет открытый диалог с израильским правительством.

"Посольство [Украины, – ред.] настаивает на том, что если вы по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать [их] для того, чтобы защитить мирных украинских граждан, возможно, вы захотите защитить своих? Это логично", – сказал Корнийчук.

Вторым фактором для приостановки безвизового режима является увеличение количества граждан Украины, депортированных из Израиля.

"Фактически любой гражданин, приехавший в Израиль с украинским паспортом, у него этот паспорт отбирают, он ожидает собеседования минимум 5-10 часов, и затем 10% наших граждан разворачивают (это, как правило, женщины и дети) и депортируют без объяснения причин", – добавил дипломат.

Он отметил, что в 2022 году статистика отказов во въезде была на уровне 2-4%, а в этом году она выросла до 10%.

"Я подтверждаю, что беспокойство есть, что рассматривается вопрос высшим политическим руководством. Это решение не МИД и не Министерства внутренних дел. Это решение высшего политического руководства страны", – высказался Корнийчук.

Безвизовый режим с Израилем: писавшие СМИ

На днях издание NV со ссылкой на источник сообщило, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч министров обороны в формате "Рамштайн".

Причинами этого называли недружественное отношение Израиля к приезжающим туда украинцам, прекращение действия программы медицинского страхования для украинских беженцев в в этой стране и нежелание Тель-Авива помогать Украине оружием. Также собеседник рассказал о существовании подозрения, что важная информация из встреч "Рамштайн" попадает к третьим лицам.

В СНБО отказались комментировать данные по прекращению безвиза и "Рамштайна", а в МИД не подтвердили информацию.

Рош ха-Шана: почему хасиды едут в Умань?

Ежегодно в конце сентября – начале октября иудеи отмечают Рош ха-Шана – праздник Нового года, совпадающий с 1-м и 2-м числами тишрея. В 2023 году Рош ха-Шана будет с 15 по 17 сентября.

В празднование Нового года верующие, исповедующие брацлавское течение хасидизма, массово прибывают в Умань, ведь там расположена могила Нахмана – основателя этой ветви иудаизма.

И в 2022 и в 2023 годах в связи с полномасштабной войной паломников просили отказаться от поездок в Умань. Однако в прошлом году, по данным Объединенной еврейской общины Украины, в город прибыли более 23 тысяч верующих.

Как информировал "Бабель" со ссылкой на источники в спецслужбах, в те дни украинские военные сбили более 10 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных российскими оккупантами. Часть из этих аппаратов россияне направляли на Умань, пытаясь попасть в религиозные объекты с большим скоплением людей.