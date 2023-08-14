Україна розглядає призупинення безвізу з Ізраїлем, але про скасування не йдеться, – посол

Вище політичне керівництво України розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Радіо Свобода".

За словами дипломата, про скасування безвізу не йдеться, однак режим можуть призупинити.

Одним із факторів цього є те, що попри застереження української влади, на святкування Рош га-Шана в Умані цьогоріч очікуються щонайменше 20 тисяч паломників, тобто як і в 2022 році.

Як зазначив посол, торік українські правоохоронці, рятувальники, прикордонники та інші органи були змушені відволікати суттєву кількість своїх сил задля порядку і безпеки. При цьому Україна не може гарантувати безпеку від ракет і дронів, оскільки для цього не вистачає відповідних засобів. Тому триває відкритий діалог з ізраїльським урядом.

"Посольство [України, – ред.] наполягає на тому, що якщо ви з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати [їх] для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви захочете захистити своїх? Це логічно", – сказав Корнійчук.

Другим фактором для призупинення безвізового режиму є збільшення кількості громадян України, яких депортують із Ізраїлю.

"Фактично будь-який громадянин, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, у нього цей паспорт відбирають, він очікує на співбесіду мінімум 5-10 годин, і потім 10% наших громадян розвертають (це, як правило, жінки і діти) і депортують без пояснення причин", – додав дипломат.

Він зазначив, що в 2022 році статистика відмов у вʼїзді була на рівні 2-4%, а цьогоріч вона зросла до 10%.

"Я підтверджую, що занепокоєння є, що розглядається питання вищим політичним керівництвом. Це рішення не МЗС і не Міністерства внутрішніх справ. Це рішення вищого політичного керівництва країни", – висловився Корнійчук.

Безвізовий режим із Ізраїлем: що писали ЗМІ

Днями видання NV із посиланням на джерело повідомило, що Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю, а також домогтись виключення представника цієї країни з дипломатичних зустрічей міністрів оборони у форматі "Рамштайн".

Причинами цього називали недружнє ставлення Ізраїлю до українців, які приїжджають туди, припинення дії програми медичного страхування для українських біженців у цій країні та небажання Тель-Авіва допомагати Україні зброєю. Також співрозмовник видання розповів про існування підозри, що важлива інформація із зустрічей "Рамштайн" потрапляє до третіх осіб.

У РНБО відмовилися коментувати дані щодо припинення безвізу та "Рамштайну", а в МЗС не підтвердили інформацію.

Рош га-Шана: чому хасиди їдуть в Умань?

Щороку наприкінці вересня – на початку жовтня юдеї відзначають Рош га-Шана – свято Нового року, яке співпадає з 1-м та 2-м числами місяця тішрея. У 2023 році Рош га-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На відзначення Нового року віряни, які сповідують брацлавську течію хасидизму, масово прибувають в Умань, адже там розташована могила Нахмана – засновника цієї гілки юдаїзму.

І в 2022, і в 2023 роках у звʼязку з повномасштабною війною паломників просили відмовитися від поїздок в Умань. Однак торік, за даними Обʼєднаної єврейської общини України, до міста прибули понад 23 тисячі вірян.

Як інформував "Бабель" із посиланням на джерела у спецслужбах, у ті дні українські військові збили понад 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, запущених російськими окупантами. Частину з цих апаратів росіяни скеровували на Умань, намагаючись поцілити в релігійні обʼєкти з великим скупченням людей.