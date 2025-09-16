В Умани запустили новую систему уплаты туристического сбора: как сервис будет работать для паломников

В Умани запускают новую систему уплаты туристического сбора для паломников-хасидов. Теперь иностранные гости могут легко и прозрачно оплачивать сбор онлайн, что поможет городской казне получать средства, а паломникам избежать проблем. Сбор составляет 400 грн в сутки.

Ежегодно, во время празднования еврейского Нового года Рош га-Шана, в Умань прибывает около 40 тысяч паломников. Значительная часть останавливается в частном жилье, из-за чего возникали проблемы с контролем и поступлением туристического сбора в бюджет города.

Сколько нужно платить?

Новая система, разработанная совместно с партнерами, включает возможность уплаты сбора заблаговременно через официальный сайт Уманского городского совета или на месте через терминалы. Оплата производится на счет КП "Коммунальщик", а после успешного платежа паломник получает квитанцию с QR-кодом для проверки.

Согласно решению Уманского горсовета, иностранные паломники и туристы должны оплатить 5% от минимальной заработной платы, что составляет 400 грн в сутки, если они проживают в гостиницах, жилых домах, пристройках, усадьбах, квартирах, коттеджах, комнатах или других объектах для временного проживания.

Нововведение делает процесс оплаты прозрачным, удобным и помогает избежать потерь местного бюджета.

Когда празднуют Рош га-Шана?

Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно приходится на период с середины сентября - начало октября.

В Украине праздник известен благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана в Умани. В последний год своей жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики во главе с Натаном истолковали это как призыв к посещению могилы учителя.

В этом году верующие будут праздновать 5786 по иудейскому календарю. Рош га-Шана начинается вечером 22 сентября и заканчивается 24 сентября.

С 14 сентября Умань начала принимать первых гостей. Полиция ужесточила меры безопасности в городе. В этом году ожидается около 50 тысяч паломников.

Напомним, в течение января-июля 2025 года в местные бюджеты поступило 178 млн грн туристического сбора. Это на 35,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего туристического сбора собрала столица.