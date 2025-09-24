Туристичний збір в Україні зріс на 35%: надходження сягнули понад 219 млн грн

Місцеві бюджети України за 8 місяців 2025 року отримали 219,5 млн грн туристичного збору — на 35% більше, ніж у 2024 році.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Туристичний збір України

Лідерами за обсягами сплати туристичного збору традиційно стали:

Київ — 50,9 млн грн;

Львівська область — 40,5 млн грн;

Івано-Франківська область — 31,3 млн грн;

Закарпатська область — 19,6 млн грн.

Туристичний збір сплачують українці, іноземці та особи без громадянства у вигляді авансового внеску податковому агенту перед поселенням у місцях тимчасового проживання.

Податковими агентами виступають суб’єкти господарювання, які надають послуги з розміщення — готелі, хостели, будинки відпочинку та інші заклади. Саме вони перераховують зібрані кошти до місцевого бюджету.

Актуальний перелік податкових агентів, уповноважених справляти туристичний збір, оприлюднюється на офіційних сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

до 0,5% мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5% – для іноземців.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в місцеві бюджети надійшли рекордні суми туристичного збору. За даними Державної податкової служби України, вони становили 142,6 млн грн.