Туристичний потік зріс на 70% попри подорожчання путівок: куди українці їздили у відпустки

Влітку 2025 року українці активніше почали повертатись до подорожей. Зафіксований найбільший туристичний потік за весь період повномасштабної війни - порівняно з сезоном 2024 року він збільшився на 70%. Крім того, українці почали бронювати відпочинок на наступний сезон.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на пресреліз туристичного оператора Join Up.

У літній сезон цього року туроператор відправив на відпочинок понад 236 тисяч туристів. Для порівняння, в минулому році їх було понад 139 тисяч. Хоч показники наразі далекі від довоєнних, цифри свідчать про поступове відновлення туристичної галузі.

Повідомляється також, що українці вже почали бронювати відпочинок на літній сезон 2026 року. Це свідчить про те, що повертається тенденція до довгострокового планування, що була відсутня у перші роки повномасштабного вторгнення.

Динаміка впродовж повномасштабної війни виглядає наступним чином: у 2022 році число українських туристів за січень-серпень сягнуло цифри понад 158 тис., у 2023 році - понад 238 українців, у 2024 році - понад 260 тис., у 2025 - понад 325 тис.

Цього літа українці обирали такі курорти, як Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія. Впродовж літнього сезону замовляли також тури на Майорку та в Аліканте (Іспанія), а також розширену авіапрограму на Халкідіки (Греція).

Провідні позиції утримують Єгипет та Туреччина, де пропонують спеціальні продукти під український ринок.

Ціни авіатурів теж зросли: до Туреччини - на 13%, до Єгипту - на 7%, до Греції на 4%. На 1% стали дешевші авіаквитки до Чорногорії.

Найбільше туристів вилітало з молдовського Кишиневу (55%), польських аеропортів - Жешув (12%), Варшава (5%), Катовіце (3,5%), також румунського Бухаресту (2%) і інших аеропортів (22,5).

Популярними були також автобусні тури - найбільше їх припало на Болгарію, Чорногорію, Туреччину та Грецію. Ціни на автобусні тури продемонстрували суттєве зростання на чорногорському напрямку - 57%, до Болгарії поїздка подорожчала на 13%. Натомість автобусний квиток до Туреччини став на 6% дешевшим.

Не здає позицій і внутрішній туризм. Середній чек на внутрішні тури у 2025 році виріс приблизно на 10–15% порівняно з минулим роком. Найбільшим попитом користувались Карпати та інші курорти західної України - Трускавець, Поляна, Східниця та Закарпаття.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в місцеві бюджети надійшли рекордні суми туристичного збору. За даними Державної податкової служби України, вони становили 142,6 млн грн.