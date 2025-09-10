Туристичний збір в Україні встановлює рекорди: лідирують Київ та Львів, а Одеса втрачає позиції

За даними Державної податкової служби України, за перше півріччя 2025 року рекордні 142,6 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік. 55% від усієї суми туристичного збору припадає на великий бізнес: готелі, санаторії та інші. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина стали центрами туризму.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Рекордні надходження

Аналітики зазначають, що у першій половині 2025 року туристичний збір в Україні побив усі попередні рекорди: 142,6 мільйона гривень надходжень у місцеві бюджети. Це на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2021.

Експерти прогнозують, що 2025 рік може стати рекордним по надходженнях від внутрішнього туризму, адже розпал туристичного сезону та, відповідно, більший обсяг податків припадають на друге півріччя.

Гроші від туристів

За даними "Опендатабот", цього року гроші від туристів надходили майже рівномірно від великого бізнесу та малих підприємців:

55% сплатили готелі та великі заклади розміщення,

45% — власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Аналітики підкреслюють, що ще кілька років тому бізнес значно переважав (62%), але тепер картина вирівнялася. Наразі лише у шести регіонах компанії й далі домінують у сплаті збору, серед них Київ (83%), Сумщина (73%), Хмельниччина (61%), Львівщина (57%), Рівненщина та Полтавщина — по 51% кожен регіон.

В "Опендатабот" звертають увагу, що не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір. Тому фактичний обсяг ринку є значно більшим. На думку експертів, скорочення тіньового сегменту стало одною із причин суттєвого зростання показників у 2025 році.

Регіони-лідери

Головними «годувальниками» місцевих бюджетів цьогоріч стали Київ (33,6 млн грн), Львівщина (26,6 млн грн) та Івано-Франківщина (22,1 млн грн). Разом ці три регіони забезпечили 58% всіх надходжень від туристичного збору.

Аналітики зазначають, що Київ повернув собі лідерство лише торік, після двох років перерви, — до того першість належала Львову. А ось Одеса, яка ще у 2021 році посідала друге місце, через війну помітно втратила позиції: збір там скоротився майже удвічі до 2021 року.

Водночас Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали різке зростання — у майже три-чотири рази порівняно з довоєнними часами.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

У свою чергу податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 роцізросли майже на 23%у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.