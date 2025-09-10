Туристический сбор в Украине устанавливает рекорды: лидируют Киев и Львов, а Одесса теряет позиции

По данным Государственной налоговой службы Украины, за первое полугодие 2025 года рекордные 142,6 млн. грн. туристического сбора поступило в местные бюджеты. Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 55% всей суммы туристического сбора приходится на крупный бизнес: гостиницы, санатории и другие. Киев, Львовщина и Ивано-Франковская область стали центрами туризма.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Рекордные поступления

Аналитики отмечают, что в первой половине 2025 туристический сбор в Украине побил все предыдущие рекорды: 142,6 миллиона гривен поступлений в местные бюджеты. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2021 году.

Эксперты прогнозируют, что 2025 год может стать рекордным по поступлениям от внутреннего туризма, ведь разгар туристического сезона и соответственно больший объем налогов приходится на второе полугодие.

Деньги от туристов

По данным "Опендатабота", в этом году деньги от туристов поступали почти равномерно от крупного бизнеса и малых предпринимателей:

55% оплатили гостиницы и крупные заведения размещения,

45% - владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов.

Аналитики подчеркивают, что несколько лет назад бизнес значительно преобладал (62%), но теперь картина выровнялась. Только в шести регионах компании и дальше доминируют в уплате сбора, в том числе Киев (83%), Сумщина (73%), Хмельницкая (61%), Львовщина (57%), Ровенская и Полтавская — по 51% каждый регион.

В "Опендатаботе" обращают внимание, что не все владельцы жилья, которые сдают туристам свои помещения, работают официально, состоят на учете, принимают официальные платежи и, соответственно, платят сбор. Поэтому фактический объем рынка значительно больше. По мнению экспертов, сокращение теневого сегмента стало одной из причин существенного роста показателей в 2025 году.

Регионы-лидеры

Главными «кормителями» местных бюджетов в этом году стали Киев (33,6 млн грн), Львовщина (26,6 млн грн) и Ивано-Франковская (22,1 млн грн). Итого эти три региона обеспечили 58% всех поступлений от туристического сбора.

Аналитики отмечают, что Киев вернул себе лидерство только в прошлом году, после двух лет перерыва, до этого первенство принадлежало Львову. А вот Одесса, еще в 2021 году занимавшая второе место, в результате заметно потеряла позиции: сбор там сократился почти вдвое до 2021 года.

В то же время Буковина, Прикарпатье и Черкасщина, напротив, показали резкий рост — почти в три-четыре раза по сравнению с довоенными временами.

Туристический налог в Украине

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

В свою очередь налоговые агенты, а это – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д. – перечисляют его в местный бюджет.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.