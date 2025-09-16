Туристический поток вырос на 70% несмотря на подорожание путевок: куда украинцы ездили в отпуск

Летом 2025 украинцы активнее начали возвращаться к путешествиям. Зафиксирован самый большой туристический поток за весь период полномасштабной войны – по сравнению с сезоном 2024 года он возрос на 70%. Кроме того, украинцы стали бронировать отдых на следующий сезон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз туристического оператора Join Up.

В летний сезон этого года туроператор отправил на отдых более 236 тысяч туристов. Для сравнения, в прошлом году их было более 139 тысяч. Хотя показатели пока далеки от довоенных, цифры свидетельствуют о постепенном восстановлении туристической отрасли.

Сообщается, что украинцы уже начали бронировать отдых на летний сезон 2026 года. Это свидетельствует о том, что возвращается тенденция к долгосрочному планированию, отсутствовавшая в первые годы полномасштабного вторжения.

Динамика на протяжении полномасштабной войны выглядит следующим образом: в 2022 году число украинских туристов за январь-август достигло цифры более 158 тыс., в 2023 году – более 238 украинцев, в 2024 году – более 260 тыс., в 2025 – более 325 тыс.

Этим летом украинцы выбирали такие курорты, как Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория. В течение летнего сезона заказывали также туры на Майорку и Аликанте (Испания), а также расширенную авиапрограмму на Халкидики (Греция).

Ведущие позиции удерживает Египет и Турция, где предлагают специальные продукты под украинский рынок.

Цены авиатуров тоже выросли: в Турцию – на 13%, в Египет – на 7%, в Грецию на 4%. На 1% стали дешевле авиабилеты в Черногорию.

Больше всего туристов вылетало из молдавского Кишинева (55%), польских аэропортов – Жешув (12%), Варшава (5%), Катовице (3,5%), а также румынского Бухареста (2%) и других аэропортов (22,5).

Популярны были также автобусные туры - больше всего их пришлось на Болгарию, Черногорию, Турцию и Грецию. Цены на автобусные туры продемонстрировали существенный рост на черногорском направлении – 57%, в Болгарию поездка подорожала на 13%. А автобусный билет в Турцию стал на 6% дешевле.

Не сдает позиции и внутренний туризм. Средний чек на туры по Украине в 2025 году вырос примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользовались Карпаты и другие курорты западной Украины – Трускавец, Поляна, Сходница и Закарпатье.

Напомним, за первое полугодие 2025 г. в местные бюджеты поступили рекордные суммы туристического сбора. По данным Государственной налоговой службы Украины, они составили 142,6 млн. грн.