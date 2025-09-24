Запланована подія 2

Туристический сбор в Украине вырос на 35%: поступления достигли более 219 млн грн

Местные бюджеты Украины за 8 месяцев 2025 года получили 219,5 млн грн туристического сбора — на 35% больше, чем в 2024 году.

Туристический сбор Украины

Лидерами по объемам уплаты туристического сбора традиционно стали:

  • Киев - 50,9 млн грн;
  • Львовская область - 40,5 млн грн;
  • Ивано-Франковская область - 31,3 млн грн;
  • Закарпатская область - 19,6 млн грн.

Туристический сбор уплачивается украинцами, иностранцами и лицами без гражданства в виде авансового взноса налоговому агенту перед поселением в местах временного проживания.

Налоговыми агентами выступают субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по размещению – гостиницы, хостелы, дома отдыха и другие заведения. Именно они перечисляют собранные средства в местный бюджет.

Актуальный перечень налоговых агентов, уполномоченных взимать туристический сбор, обнародуется на официальных сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

  • до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;
  • до 5% – для иностранцев.

Напомним, за первое полугодие 2025 г. в местные бюджеты поступили рекордные суммы туристического сбора. По данным Государственной налоговой службы Украины, они составили 142,6 млн. грн.

Автор:
Ольга Опенько