Иностранные туристы активнее путешествуют по Европе: в этом году турпоток вырос более чем на 2%

ЕС зафиксировал рост ночевок в туручреждениях / Unsplash

В первой половине 2025 года в туристических заведениях стран ЕС произошло 1,28 млрд ночевок, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший рост показали Мальта, Латвия и Польша, в то время как Ирландия зафиксировала спад.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в релизе на Евростате.

Туризм в ЕС

Наибольший прирост ночевок наблюдался на Мальте (+12,7%), в Латвии (+8,6%) и Польше (+8,5%). Ирландия зафиксировала спад (-3,5%), тогда как Германия (+0,2%), Швеция (+0,5%) и Бельгия (+0,9%) показали минимальный рост.

Почти половину всех ночевок (48%) обеспечили иностранные туристы. Лидерами по их доле стали Мальта (93,6%), Кипр (93,1%) и Хорватия (87,6%). В то же время в Германии, Польше и Румынии иностранные посетители составляли менее пятой части от общего числа ночевок.

В первой половине года количество ночевок иностранцев возросло на 3,1%, что превышает темпы роста внутреннего туризма (+1,7%). Наиболее динамичными рынками стали Мальта, Латвия и Финляндия, в то время как Ирландия, Швеция и Германия показали спад.

Напомним, местные бюджеты Украины за 8 месяцев 2025 года получили 219,5 млн грн туристического сбора – на 35% больше, чем в 2024 году.

Ольга Опенько