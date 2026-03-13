Ціни на тури до курортів Єгипту обвалились на 30% через війну на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході стрімко змінила туристичний ринок: українці почали перестраховуватися і масово відкладати поїздки. Попит на тури з України знизився приблизно на 20%, а в окремих країнах Європи продажі впали майже до 50%. На цьому тлі туроператори знизили ціни: путівки подешевшали на 10–30%, а економія для пари може сягати $200–300. Про те, скільки зараз коштує відпочинок на двох, як ситуація вплинула на бронювання та чи всі українські туристи вже покинули ОАЕ, розповів у інтерв'ю Delo. ua директор турагентства "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Як ситуація на Близькому Сході вплинула на продажі турів?

— Лютий-березень — це період активного раннього бронювання, однак через події на Близькому Сході, попит на відпочинок упав приблизно на 20% — багато людей взяли паузу через невизначеність. Проте є і ті, хто користується падінням цін, щоб зекономити.

За межами України картина інша. У наших представництвах у Казахстані, Польщі, Молдові та Німеччині падіння продажів сягає до 50%. Найбільше просів Казахстан, бо для казахів Об’єднані Арабські Емірати раніше були топовим напрямком, а зараз вони орієнтуються на В’єтнам, Таїланд і Єгипет.

А як це вплинуло на ціни?

— Ціни на будь-які тури не статичні — вони постійно змінюються. Туристичний пакет складається з двох основних частин: вартості авіаквитка та проживання в готелі. Загалом все залежить від попиту: якщо тури активно розкуповують, ціни ростуть, якщо попит падає — опускаються. Плюс на вартість впливає ще й завантаженість самого готелю.

Наразі, через зниження попиту, тури подешевшали приблизно на 10–30%.

Чи можете навести приклади?

Наприклад, тижневий відпочинок на двох у чотиризірковому (4*) готелі Rehana Sharm у Шарм‑ель‑Шейху у лютому коштував 52 000 грн (~1 182 $), а зараз — 46 000 грн (~1 045 $).

Інші приклади:

The Three Corners Sea Beach Resort: було 64 000 грн (~1 455 $), зараз 56 000 грн (~1 273 $)

EMPIRE HOTEL AQUA PARK: було 45 000 грн (~1 023 $), зараз 36 000 грн (~818 $)

MIRAGE BAY AQUA PARK: було 49 000 грн (~1 114 $), зараз 40 000 грн (~909 $)

В середньому економія для пари складає близько 200–300 доларів. Для найближчих дат у березні можна знайти тури на двох в Єгипет всього за 28–30 тис. грн (~630–680 $), включно з авіаперельотом і трансферами. Щоб літак не летів порожнім і хоч трохи повернути гроші, туроператори продають невикуплені місця навіть нижче собівартості. Наприклад, квиток, який коштує 200 євро, можуть пропонувати всього за 50 євро.

А яка ситуація у тих країнах, де є ваше представництво?

— Ціни за кордоном, де ми працюємо, впали ще більше — в середньому на 300–500 доларів. Європейські туристи поводяться інакше: вони дуже чутливі до новин. Навіть поодинокі випадки, як дрони в Польщі минулого року, викликали паніку та втрату інтересу до подорожей. В цілому, попит в Європі впав приблизно на 30- 50% в залежності від країни, тоді як українські туристи зараз скоротили покупки турів на 20–30%.

Наскільки популярним для українських туристів був відпочинок у Об’єднані Арабські Емірати?

— Найпопулярнішими залишаються Єгипет, Туреччина та Болгарія — вони формують близько 60–70% туристичного потоку з України. Далі йдуть Греція, Іспанія та Чорногорія. Об’єднані Арабські Емірати займають лише дев’яте місце, приблизно 1% від загального обсягу. Це переважно нішевий напрямок і дорожчий сегмент, тому масовим його назвати складно.

Чи залишилися зараз українці в Об’єднаних Арабських Еміратах і як вони повертаються додому?

Так, частина українців ще залишається в ОАЕ, але їхня кількість поступово зменшується —деякі авіакомпанії організували вивізні рейси. За нашими оцінками, йдеться про кілька десятків людей, які поїхали від нашої мережі.

Варто пам’ятати, що для багатьох Емірати — лише транзит: аеропорти Дубая та Дохи — великі міжнародні хаби, через які туристи летять далі, наприклад на Мальдіви чи в Домініканську Республіку. Коли стиковочні рейси скасували або змінили розклад, туристам доводилося шукати нові маршрути або чекати вигідних варіантів, бо попит на квитки зріс, відповідно через це ціни значно підскочили.

Наскільки відновився український туристичний ринок на четвертому році війни?

— Сьогодні можна говорити, що ринок повернувся приблизно до 40% від довоєнного рівня 2021 року. Зрозуміло, що повністю відновитися поки що неможливо: немає прямих рейсів з України, для чоловіків діють обмеження на виїзд, а частина громадян виїхала за кордон і тепер планує відпочинок звідти.